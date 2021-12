Trao quà cho ngư dân và học sinh khó khăn

Sáng 30/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức trao quà cho ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc). Đến dự lễ trao quà có ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đại tá Lê Văn Thu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Ông Huỳnh Văn Danh (thứ 3 từ trái qua), Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đại tá Lê Văn Thu (thứ 2 từ phải qua), Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao quà cho ngư dân xã Bình Châu.

Tổng trị giá số tiền và quà tặng gần 250 triệu đồng do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tài trợ. Trong đó, gồm 124 suất quà cho ngư dân; 102 suất học bổng và 20 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động trong chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, giúp bà con khắc phục khó khăn, cùng chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhân dân trong tỉnh với lực lượng cảnh sát biển để xây dựng, bảo vệ và phát triển kinh tế biển bền vững; tiếp tục thực hiện hiệu quả và nhân rộng Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Tin, ảnh: NGUYỄN THẮNG