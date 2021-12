Chăm lo người nghèo, tạo sức an dân

Trong 30 năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, lãnh đạo tỉnh, hệ thống chính trị và toàn xã hội cũng đặc biệt quan tâm công tác chăm lo cho người nghèo nhằm giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ nguồn vốn được trao, chị Trần Thị Hiền, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền sắm chiếc máy may mới làm kế sinh nhai.

Tạo nơi an cư, giúp công việc ổn định

Trong nhiều năm, gia đình ông Trần Lâm (tổ 7, khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ) phải sống trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Ngôi nhà xuống cấp đã lâu, nền thấp hơn đường hẻm. Trời nắng thì hầm hập nóng, trời mưa, cả nhà phải hò nhau tát nước ra ngoài. Ông Lâm làm thợ hồ, bà Nguyễn Thị Lan, vợ ông buôn bán rau ngoài chợ. Ông bà có 4 người con, trong đó 2 người con lớn đã lập gia đình và ở riêng nhưng còn khó khăn nên không giúp gì được cho cha mẹ, 2 con nhỏ phải nghỉ học giữa chừng.

Đầu năm 2021, qua sự vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước, Giáo xứ Phước Lộc đã hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lâm. Bà con chòm xóm, anh em hỗ trợ thêm tiền, vật liệu xây dựng và ngày công lao động. Căn nhà diện tích 60m2, có gác với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và gian bếp ấm cúng. “Ngoài 50 tuổi, mấy chục năm làm thợ hồ, xây bao nhiêu ngôi nhà, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự tay xây nên ngôi nhà của mình. Tôi rất biết ơn chính quyền địa phương, MTTQ và giáo xứ cùng anh em, bà con chòm xóm đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi có được mái ấm ý nghĩa này”, ông Trần Lâm xúc động nói.

Với gia đình ông Nguyễn Văn An (T44, ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), sự quan tâm của chính quyền địa phương thực sự mang lại ý nghĩa rất quan trọng. Ông An năm nay 60 tuổi, bị teo một chân, không thể làm việc nặng. Vợ ông nhận bóc ghẹ tại nhà, thu nhập bấp bênh. Con gái lấy chồng, hoàn cảnh khó khăn. Gia đình ông là hộ nghèo chuẩn tỉnh. Vài năm trước, gia đình ông được chính quyền hỗ trợ xây căn nhà đại đoàn kết. Tháng 11 năm nay, ông lại được hỗ trợ 3 triệu đồng để mua kệ nhôm kính, bày biện bán đồ tạp hóa. “Sau thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19, thất nghiệp liên tục, giờ vợ tôi có việc làm đều hơn. Tôi buôn bán nhỏ tại nhà, có thêm đồng ra đồng vào phụ vợ chạy chợ”, ông An cho hay.

Cũng được hỗ trợ sinh kế thoát nghèo bền vững, chị Trần Thị Hiền (T60, ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh) được trao 4 triệu đồng từ chương trình của MTTQ Việt Nam để mua chiếc máy may mới. “Chiếc máy mới hiện đại, có chế độ vắt sổ, cắt chỉ, tốc độ nhanh, năng suất lao động gấp 2,5 lần chiếc máy cũ nên thu nhập cũng tốt hơn”, chị Hiền cho hay.

Chung sức chăm lo cho người dân

Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều phong trào thi đua giảm nghèo. Các mô hình giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế khá đa dạng như: Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội; Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ; Nông dân giúp nhau giảm nghèo, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế...

Chào mừng 30 năm thành lập tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã xây dựng nhiều mô hình giảm nghèo bền vững, trao “cần câu cơm” tới hộ nghèo, hộ khó khăn, nâng cao đời sống người dân. Điển hình như: Huyện Xuyên Mộc xây dựng 10 mô hình giảm nghèo trị giá 100 triệu đồng, hướng dẫn Mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng 244 mô hình; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Vũng Tàu trao vốn hỗ trợ hộ khó khăn; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Đức phối hợp với Huyện Đoàn tổ chức “Cửa hàng 0 đồng” tại Công viên huyện để cấp phát gạo, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, khó khăn vào ngày Chủ nhật hàng tuần; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Điền xây dựng mô hình “Hỗ trợ gà giống giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững”, “Hỗ trợ trang thiết bị, tạo việc làm cho hộ thoát nghèo cải thiện đời sống”; Hội Nông dân tỉnh thực hiện 5 mô hình giảm nghèo...

Bên cạnh đó, nhiều địa phương, đoàn thể đã thực hiện các mô hình, như: Siêu thị điện máy 0 đồng, gian hàng 0 đồng, chợ 0 đồng, bữa sáng miễn phí, quán cơm 0 đồng... để giúp người nghèo vơi bớt khó khăn.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phức tạp, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội còn tổ chức vận động các cá nhân, đơn vị, DN trên địa bàn ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền 185,2 tỷ đồng, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch và lực lượng tuyến đầu 88,6 tỷ đồng.

Năm 2021, toàn tỉnh đã vận động tiền và quà cho Quỹ “Vì người nghèo” trị giá hơn 25,546 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 45 căn nhà đại đoàn kết trị giá 3,6 tỷ đồng; sửa chữa 45 căn nhà đại đoàn kết trị giá gần 1,5 tỷ đồng; trao 36.159 phần quà trị giá 15,546 tỷ đồng; hỗ trợ trên 720 triệu đồng cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; vận động và triển khai các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh hơn 57,6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp thực hiện của các cấp chính quyền, sự tham gia của các tổ chức thành viên và được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. Phương thức vận động có nhiều đổi mới, trong đó Mặt trận vừa vận động trực tiếp các nguồn lực vừa hướng dẫn, kết nối để doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo; chủ trì hiệp thương để mỗi đoàn thể chính trị - xã hội nhận giúp đỡ các gia đình thoát nghèo bền vững theo địa chỉ cụ thể.

Các tổ chức thành viên cũng có nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo một cách thiết thực, hiệu quả về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, dạy nghề, giới thiệu việc làm; bảo lãnh cho đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập… Công tác chăm lo người nghèo, an sinh được MTTQ và các đoàn thể các cấp triển khai, giúp người dân yên tâm cùng chính quyền vượt qua dịch COVID-19. “Với nhiều giải pháp đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo ngày càng được cải thiện, nâng lên rõ rệt, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương”, ông Nguyễn Kế Toại nhấn mạnh.

