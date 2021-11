Góp sức trẻ bảo vệ môi trường

Trong những năm qua, ĐVTN trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực, tham gia cải thiện môi trường sống, tạo sự lan tỏa đến cộng đồng cùng chung tay vì một môi trường xanh, sạch, đẹp.

ĐVTN TX.Phú Mỹ vẽ tranh tường bảo vệ môi trường.

Vẽ tranh, chuyển tải thông điệp bảo vệ môi trường

Dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng 10 ĐVTN thuộc CLB Mỹ thuật, TX. Phú Mỹ vẫn nhiệt tình tham gia vẽ tranh bích họa tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường, biển đảo quê hương. Bức tranh dài 20m, được thực hiện tại bờ tường bao quanh mặt trước Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Lam Sơn, phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ. Mặc dù trời nắng nóng, nhưng các ĐVTN vẫn say sưa từng nét cọ, thổi hồn cho những bức tranh bích họa. Để bảo đảm an toàn trong việc phòng, chống dịch, các bạn chia nhau thành từng nhóm: nhóm chuẩn bị màu, nhóm phác thảo hình vẽ, nhóm thì sơn màu cho tranh. Từng công đoạn được bố trí theo khung giờ khác nhau. Sau hơn 3 ngày thực hiện, công trình tranh bích họa với chiều dài bức tường của Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai đã được khoác màu áo mới. Chị Lâm Thị Ngọc Bích, Chủ nhiệm CLB Mỹ thuật TX. Phú Mỹ cho biết: Trong chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, CLB còn vẽ trên tường của chùa Thanh Lương (đường số 3, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) với những thông điệp về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.

Đón nhận công trình thanh niên do các bạn trẻ trao tặng, cô Nguyễn Thị Lệ, Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, cho hay: “Sau khi có bàn tay của các ĐVTN trong CLB Mỹ thuật, bức tường cũ bao quanh trường được khoác lên mình tấm áo mới với các chủ đề rất gần gũi, như: bảo vệ môi trường sống, giáo dục tình yêu biển đảo, chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Những bức tranh này giúp HS cảm thấy phấn khởi, vui hơn khi trở lại trường. Đồng thời tạo hiệu ứng tuyên truyền trực quan, sinh động đến các em HS”.

ĐVTN phường Long Hương, TP.Bà Rịa biến điểm đen rác tại thành vườn hoa.

Trồng cây xanh, xóa điểm đen môi trường

Ngoài vẽ tranh, thời gian qua, các bạn ĐVTN trên địa bàn tỉnh còn góp phần chung tay làm sạch những con đường quê, xóa những điểm đen về rác thải thành vườn hoa xinh xắn với đầy đủ sắc màu rực rỡ. Tại tuyến đường Hoàng Việt, khu phố Hương Giang, phường Long Hương, TP. Bà Rịa, ai cũng cảm nhận rõ sự thay đổi một cách đầy tích cực. Trước đây, khoảng 200m của tuyến đường được xem là điểm đen, bởi sự vô ý thức của một bộ phận người dân vẫn tập kết rác tại đây. Tuy nhiên, hiện tuyến đường đã trở nên xanh, đẹp sau khi ĐVTN ra quân dọn dẹp. Vừa chăm chút một cây bông trang bị ngã đổ sau một đêm mưa, chị Nguyễn Lê Ngân Tố, Bí thư Đoàn phường Long Hương vừa dặn dò các bạn ĐVTN không quên dành thời gian tưới nước và chăm bón cho cây. Chị Tố cho hay: “Trước đây đường Hoàng Việt đoạn giao với Quốc lộ 51 là “điểm đen” về rác thải. Lợi dụng khoảng đất trống không có người ở, người dân mang rác đến đây vứt bừa bãi, gây ảnh hưởng đến môi trường nghiêm trọng. Xuất phát từ thực tế này, Thành Đoàn Bà Rịa, Đoàn phường Long Hương và Đoàn TN Công an, Quân sự TP.Bà Rịa với 30 ĐVTN đã ra quân dọn dẹp vệ sinh, san bằng đất đá, cỏ dại để “biến thành vườn hoa”, đồng thời, tái chế lốp ô tô cũ thành 32 chậu cây, trồng hơn 80 cây kiểng các loại gồm: Mai chiếu thủy, bông trang, hạnh phúc, dâm bụt… Nhờ vậy mà con đường đã được dọn dẹp sạch sẽ, quang đãng góp phần làm cho cảnh quan thêm sáng, xanh, sạch đẹp”.

Ông Trần Văn Xén, người dân sinh sống trên đoạn đường này cho biết, trước đây ông rất ngại đi trên tuyến đường này vì mùi hôi thối ô nhiễm. Nhưng sau khi tuyến đường được cải tạo, trở thành vườn hoa sạch sẽ, ông và người dân trong xóm đã đi bộ thể dục mỗi ngày, đồng thời phụ các bạn trẻ tưới nước, chăm sóc cây xanh.

CHỊ HỒ THỊ ÁNH TUYẾT, BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN Thay đổi về nhận thức để hành động tích cực Với quan điểm chỉ có thay đổi về nhận thức thì mới có hành động tích cực, các hoạt động tuyên truyền đã được các cấp Đoàn ở cơ sở đẩy mạnh. Đặc biệt, để nâng cao ý thức đoàn viên thanh niên và người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tổ chức Đoàn đã phối hợp với các đoàn thể đến tận các hộ gia đình vận động đăng ký thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Bên cạnh đó, các chiến dịch ra quân làm sạch đẹp môi trường đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp Đoàn vào những ngày cuối tuần và trong Tháng Thanh niên, chiến dịch Hè tình nguyện. 100% đơn vị cấp huyện đã tổ chức các ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, các hoạt động được tổ chức rộng khắp trên mọi địa bàn, địa hình và địa chỉ. Đây không phải là hình thức mới nhưng nhờ biết bám sát những địa điểm “nóng” về ô nhiễm môi trường, những nhu cầu thiết thực của địa phương, đơn vị nên các hoạt động này đã đạt được những kết quả rất tích cực cả về cải tạo cảnh quan môi trường lẫn nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân.

Tương tự, tuyến đường Trường Chinh, TP.Bà Rịa cũng được ĐVTN trong tỉnh ra quân ngày 13/11 vừa qua, bằng việc vệ sinh sạch sẽ, trồng 100 cây hoàng yến dọc tuyến đường với mong muốn tuyên truyền người dân quan tâm hơn nữa về môi trường sống xung quanh.

Thời gian qua, các cấp Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều đợt ra quân tuyên truyền những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến môi trường sống; vận động ĐVTN nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ từ những hành động nhỏ nhất: đổ rác đúng nơi quy định, không chặt phá cây xanh, thường xuyên quét dọn nhà ở...

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH