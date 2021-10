Trao gói an sinh, điện thoại và quà cho học sinh, người dân khó khăn

* Ngày 4/10, UBMTTQ huyện Xuyên Mộc đã tổ chức trao 500 gói an sinh (đợt 1), mỗi gói 500 ngàn đồng, gồm: gạo, mỳ, 2 ký thịt, gia vị, rau củ đến người dân là hộ nghèo, khó khăn, người dân trong khu nhà trọ và trong khu phong tỏa tại xã Bình Châu (ảnh). Chi phí trích từ nguồn UBTWMTTQ VN và nhà hảo tâm hỗ trợ. (Hồng Thắng)

* Công an phường Phước Hòa (TX. Phú Mỹ) vừa trao 5 điện thoại thông minh cho 5 học sinh TH và THCS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố Hải Sơn và Tân Lộc, phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ (ảnh). Tổng giá trị quà tặng là 13,5 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp thông qua Công an phường Phước Hòa. Trước đó, hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Công an phường Phước Hòa đã trao 42 điện thoại thông minh cho các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thiết bị để học tập trong mùa dịch. (Quang Vũ)

* Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện và chùa Bửu Long, thị trấn Phước Hải tặng 150 phần quà (ảnh), trị giá 300 ngàn đồng/phần, gồm: 10kg gạo, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, 1 gói bột ngọt, đường, muối… cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn Phước Hải. Chi phí do chùa Bửu Long tài trợ. (Minh Nhân)