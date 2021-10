Thị trấn Long Hải ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SAR-COV-2 ngoài cộng đồng

Tối 22/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thông báo đến BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) về trường hợp anh N.T.P. (sinh năm 2001) ở khu phòng trọ thuộc tổ 10 (khu phố Hải An, thị trấn Long Hải) dương tính với SAR-COV-2.

Anh N.T.P. làm nghề thợ sửa xe cơ giới tại khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chiều tối 21/10, anh P. đi từ tỉnh Bình Dương về khu nhà trọ nơi gia đình anh P. đang sinh sống thuộc tổ 10 (khu phố Hải An, thị trấn Long Hải).

Khu nhà trọ thuộc tổ 10 (khu phố Hải An, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) nơi anh N.T.P. và gia đình cư trú bị phong tỏa từ tối 22/10.

9 giờ sáng ngày 22/10, anh N.T.P. đến Công an thị trấn Long Hải để khai báo y tế. Tại đây, anh N.T.P. được xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 và có kết quả dương tính. Ngay lập tức, anh P. được đưa đi cách ly tập trung. Trạm Y tế thị trấn Long Hải đã lấy mẫu xét nghiệm PCR cho anh P. và gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Qua điều tra, truy vết, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn Long Hải đã xác định và đưa 65 trường hợp F1 là người thân trong gia đình anh N.T.P. và những người có mặt trong khung giờ anh P đến khai báo y tế tại Công an thị trấn Long Hải đi cách ly tập trung.

BCĐ Phòng, chống dịch thị trấn Long Hải cũng đã phong tỏa tạm thời khu nhà trọ thuộc tổ 10, khu phố Hải An, gồm 9 phòng với 23 khẩu; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trong khu phong tỏa. Ngành y tế phun thuốc khử khuẩn trụ sở Công an thị trấn Long Hải và khu nhà trọ nơi anh P. cư trú.

N.TUYỀN