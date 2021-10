Sôi động dịch vụ in "Thẻ xanh COVID"

Từ giữa tháng 10, nhiều người đã hoàn thành tiêm 2 mũi vắc xin và “chứng nhận ngừa COVID” thông qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Từ đây dịch vụ in “thẻ xanh COVID” cũng xuất hiện tại TP. Vũng Tàu và sôi động trên mạng xã hội.

Chị Nguyễn Thị Thúy Liễu, chủ tiệm thiệp cưới Anh Sáu kiểm tra "thẻ xanh COVID" sau khi đã in cho khách.

Tiệm in thiệp cưới Anh Sáu (88 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, TP. Vũng Tàu) là cơ sở in đầu tiên tại TP. Vũng Tàu quảng cáo về dịch vụ in “thẻ xanh COVID”. Theo chị Nguyễn Thị Thúy Liễu - chủ tiệm, sau khi tiêm vắc xin xong có chứng nhận ngừa COVID trên các ứng dụng của điện thoại di động. Người dân thường phải sử dụng chứng nhận này để quét mã QR tại các điểm đến công cộng như siêu thị, cửa hàng, các cơ quan, công sở… đồng thời để kiểm tra xác nhận đã tiêm 2 mũi vắc xin. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điện thoại thông minh để sử dụng. Hoặc có điện thoại nhưng không phải lúc nào cũng có kết nối internet để tìm chứng nhận trên điện thoại. Đặc biệt với những người lớn tuổi không sử dụng điện thoại thông minh hoặc có sử dụng nhưng thao tác chậm nên có thẻ in sẵn mã QR và chứng nhận ngừa COVID (gọi tắt là “thẻ xanh COVID”) để đeo hoặc bỏ trong túi sẽ tiện lợi hơn khi ra ngoài. Do đó, từ đầu tháng 10, thiệp cưới Anh Sáu đã nhận in thêm “thẻ xanh COVID” trên chất liệu nhựa dẻo cao cấp, không thấm ướt, không cong rộp. Thẻ có kích thước nhỏ gọn như một chiếc namecard (5,5x9cm), được gắn vào túi nhựa có dây đeo hoặc có thể bỏ trong ví, trong túi… Với giá thành 100 ngàn đồng/cái, 150 ngàn đồng/cặp (bao gồm cả bao nhựa và dây đeo) người dùng có thể sử dụng lâu dài mà không cần phải dùng đến điện thoại để quét mã QR hoặc xem chứng nhận tiêm vắc xin qua điện thoại.

Chị Thúy Liễu cho biết thêm, để in thẻ này khách hàng chỉ cần gửi chứng nhận ngừa COVID qua zalo. “Từ đó chúng tôi thiết kế và in. Chỉ 2-3 ngày là có thẻ. Thẻ có thể in 2 mặt giống nhau, cũng có thể kết hợp với thẻ công chức cho CBCNV làm việc tại các cơ quan, công sở. Theo đó, mặt trước sẽ có tên cơ quan, đơn vị, họ tên, chức danh, ảnh thẻ của khách hàng. Mặt sau của thẻ là chứng nhận ngừa COVID với mã QR, số mũi vắc xin đã tiêm, họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh nhân dân”, chị Liễu nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ tháng 10, dịch vụ in “thẻ xanh COVID” cũng bắt đầu sôi động trong các trang mạng xã hội. Ngoài các cơ sở in tại TP. Vũng Tàu, nhiều bạn trẻ sẵn sàng đặt in trên mạng từ các nhà in tại TP. Hồ Chí Minh rồi gửi hàng về. Nhiều người chia sẻ, ngay cả khi sử dụng smartphone thành thạo, họ vẫn chọn in “thẻ xanh COVID” để thao tác nhanh chóng khi tới các cửa hàng và địa điểm công cộng, thay vì phải chờ mở khóa điện thoại, truy cập ứng dụng... Anh Nguyễn Sỹ Tuyên (nhà ở đường Trần Khánh Dư, phường 9, TP. Vũng Tàu) cho biết, anh đã dùng “thẻ xanh COVID” để đến các nơi làm việc và mua sắm trong siêu thị 10 ngày qua mà không gặp rắc rối nào. Khi quét mã QR vẫn ra các thông tin cá nhân như trên điện thoại thông minh. Anh Tuyên cho biết, chứng nhận tiêm chủng này được anh in từ app PC-COVID.

Theo một số người dùng khác, dùng thẻ cầm tay tiện hơn nhiều so với việc mở điện thoại, vào ứng dụng để trình chứng nhận. Hơn nữa việc sử dụng in thẻ giúp họ cảm thấy an tâm, hạn chế nguy cơ bị cướp giật hay làm rơi điện thoại.

Bài, ảnh: SONG THƯ