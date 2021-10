Kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Với mục tiêu không bỏ sót đối tượng, các xã, thị trấn đã rà soát tới từng người, từng hộ dân, từng cơ sở kinh doanh trên địa bàn để hỗ trợ kịp thời những trường hợp đang gặp khó do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lãnh đạo huyện và tình nguyện viên chuyển các gói an sinh cho người dân KP Lộc An trong thời gian bị phong tỏa.

Phê duyệt đến đâu, trao tiền đến đó

Giữa tháng 9/2021, gia đình ông Nguyễn Minh Sơn, KP Hải Sơn, thị trấn Phước Hải cùng hơn 1.300 ngư dân đánh bắt gần bờ trên địa bàn thị trấn đã được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. “Sau gần 2 tháng không phải dừng đi biển để chống dịch, chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng đã không còn, giờ được nhận 1,5 triệu đồng hỗ trợ, gia đình tôi mừng lắm. Dù ít nhưng cũng giúp gia đình tôi có thêm tiền mua gạo, rau trong những ngày thực hiện giãn cách”, ông Sơn nói.

Còn bà Nguyễn Thị Mười, người dân huyện Đất Đỏ cho biết, trước giãn cách bà đi làm thuê với công việc lựa cá tại thị trấn Long Hải, còn chồng thì đan lưới. Tuy nhiên từ hồi giãn cách tới giờ, công việc của hai vợ chồng cũng phải tạm ngưng. Vì vậy, thu nhập cũng không có, mọi chi phí sinh hoạt cũng khó khăn hơn. “Nay được địa phương hỗ trợ mỗi người 1,5 triệu đồng cho lao động tự do bị ảnh hưởng dịch tôi vui lắm. Số tiền này vợ chồng tôi dành để mua gạo, lương thực cho gia đình”, bà Mười xúc động nói.

Đảm bảo tiền hỗ trợ sớm đến tay người dân gặp khó khăn trong thời điểm BR-VT thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, huyện Đất Đỏ đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn nhanh chóng rà soát, lập danh sách và hướng dẫn người dân làm hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt. Hồ sơ phê duyệt đến đâu, huyện chỉ đạo địa phương chi hỗ trợ đến đó, theo phương án phân giờ đến điểm tập trung hoặc đến tận nhà trao tiền, tránh phải tụ tập, chờ đợi. Đến nay, UBMTTQ Việt Nam huyện đã hỗ trợ tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn vận động, nguồn ngân sách và nguồn hỗ trợ của tỉnh. Các đoàn thể, tổ, hội trên địa bàn, các địa phương cũng đã vận động, tiếp nhận hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm thiết yếu kịp thời đến người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, việc triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân kịp thời, không xảy ra tình trạng chi không đúng đối tượng. Liên quan đến các trường hợp theo Nghị quyết 68, UBND tỉnh đã phê duyệt 27.356 người, với số tiền gần 54,3 tỷ đồng, huyện đã chi 24.800 trường hợp, với tổng số tiền gần 48 tỷ đồng, đạt 94%.

Chi đủ, đúng đối tượng

Bà Trần Thị Kim, Trưởng Phòng LĐTBXH huyện Đất Đỏ cho biết, để công tác cấp tiền hỗ trợ đúng, đủ theo quy định, huyện Đất Đỏ đã đôn đốc các xã, thị trấn thống kê, tổng hợp danh sách người lao động gặp khó khăn theo phương châm: nhận hồ sơ đến đâu thẩm định trình phê duyệt đến đó không để tồn đọng; kịp thời cấp phát tiền đến tay người thụ hưởng.

Xác định công tác đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm của huyện trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, huyện đã thành lập Ban tiếp nhận và Tổ tiếp nhận các nguồn vận động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Tổ triển khai các chính sách hỗ trợ và an sinh xã hội; đồng thời huyện thành lập Tổ tiếp nhận thông tin, công khai đường dây nóng, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp nhận thông tin qua zalo, tin nhắn, điện thoại, hàng ngày để hướng dẫn, giải đáp, trả lời thắc mắc kiến nghị của người dân về công tác phòng chống dịch, và các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Từ ngày 29/8 đến nay, qua các phản ánh, thắc mắc về chính sách hỗ trợ lao động ngừng việc... huyện đã chỉ đạo các cán bộ phụ trách địa bàn giải quyết đến nơi, đến chốn, thỏa đáng cho người dân.

Ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 huyện cho biết, các chính sách, nghị định của Chính phủ, tỉnh, huyện được tuyên truyền, phổ biến để người dân biết. Đồng thời, huyện cũng phát huy vai trò của UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống, nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là các đối tượng khó khăn, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc. Các nguồn lực vận động, quyên góp, ủng hộ cho công tác phòng chống dịch được công khai, minh bạch và thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng thụ hưởng.

“Thời gian tới, huyện tiếp tục rà soát, bổ sung các đối tượng theo Nghị quyết 68 và các chính sách hỗ trợ khác của tỉnh, tránh bỏ sót đối tượng, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ cho người lao động trong các cơ quan, DN bị mất việc, ngừng việc. Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận thông tin, đường dây nóng của huyện, kịp thời chỉ đạo giải quyết, xử lý các phản ánh, kiến nghị trong nhân dân về các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh”, ông Lê Văn Hòa nói.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU