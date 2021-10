Những chuyến xe nghĩa tình đưa người dân về quê

14 chuyến xe giường nằm của Công ty vận tải Phương Trang lại lăn bánh trên các nẻo đường, đưa những người dân đang ở Bà Rịa-Vũng Tàu có nhu cầu về quê sau nhiều tháng giãn cách xã hội do dịch bệnh phức tạp.

Người dân miền Tây phấn khởi lên xe về quê sáng ngày 7/10 tại Bến xe Bà Rịa.

Gần 300 người về quê

Sáng 7/10, tại 2 Bến xe Vũng Tàu và Bà Rịa, 14 xe khách loại 45 chỗ của Công ty Vận tải Phương Trang đưa hơn 300 người dân các tỉnh ở Long An, Bạc Liêu, Kiên Giang đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu về quê. Đây là những người lao động phổ thông, tự do bị mất việc, không có thu nhập do ảnh hưởng của dịch COVID-19 vì giãn cách xã hội trong nhiều tháng qua.

Bà Đinh Thị Trúc My, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH cho biết, những người được ưu tiên đưa về quê là phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ, học sinh cần trở về để chuẩn bị năm học mới, người khuyết tật, người lớn tuổi có bệnh nền, lao động tự do mất việc làm… Họ đều đã được test nhanh SARS-CoV-2 và có giấy xác nhận âm tính còn giá trị 72 giờ.

Để chuyến đi của các công dân an toàn, chu đáo, Sở LĐ-TB-XH đã liên hệ, phối hợp các đơn vị liên quan của tỉnh Long An, Bạc Liêu, Kiên Giang để hỗ trợ tiếp nhận, vận chuyển người dân. Tỉnh cũng bố trí cán bộ đi cùng để thực hiện công tác bàn giao công dân cho các tỉnh. Bố trí xe cứu thương với đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để hỗ trợ công tác y tế trong quá trình vận chuyển. Công an tỉnh bố trí xe Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn.

Hẹn ngày trở lại

Không có gì diễn tả được niềm vui của những công dân sắp được lên đường về lại quê nhà. Ghi nhận tại Bến xe Bà Rịa sáng ngày 7/10 cho thấy, mới 6h30 nhưng nhiều người đã có mặt để làm các thủ tục để chuẩn bị lên xe. Trong dòng người trở về quê ấy, không khó để thấy những hình ảnh vất vả. Đó là hình ảnh người mẹ trẻ bế đứa con trên tay, người phụ nữ mang bầu sắp sinh, hay một cụ bà với mái tóc bạc tay dắt cháu nhỏ.

Ngồi yên vị trên xe để chờ lăn bánh, chị Phan Thị Cẩm Tiên (Kiên Giang) không quên gọi điện cho người thân ở nhà phấn khởi thông báo: “Em sắp được về nhà rồi nghen, em đã lên xe ngồi rồi, xe chuẩn bị lăn bánh rồi, sắp được gặp mọi người rồi, em vui quá à!”.

Chị Tiên cho biết đang mang bầu bé thứ 2, còn hơn 10 ngày nữa sẽ sinh. Cả hai vợ chồng làm công nhân, hơn 3 tháng nay đều ngừng việc và không có thu nhập. Cuộc sống trông cậy vào tiền trợ cấp thất nghiệp nên rất khó khăn. Ý định về quê của gia đình chị Tiên đã có từ lâu nhưng do giãn cách xã hội nên không thể về được. Nay được tỉnh BR-VT hỗ trợ đưa về quê nên rất phấn khởi.

“Nghe tin được chính quyền tổ chức cho về quê, vợ chồng tôi rất mừng. Cả đêm nôn nao không ngủ được. Cứ loay hoay xếp đồ và mong trời sáng”, chị Tiên chia sẻ.

Trên những chuyến xe nghĩa tình, chở trên đó nhiều hoàn cảnh, nhiều câu chuyện về cuộc sống khác nhau, nhưng họ cùng chung một niềm vui là được trở về quê hương giữa những khó khăn đại dịch…

Bài, ảnh: TRÚC GIANG