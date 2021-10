Nhiều ca nhiễm mới chưa rõ nguồn lây

Ngày 31/10, toàn tỉnh ghi nhận 45 ca mắc COVID-19. Trong đó có 18 ca trong khu cách ly tập trung, 13 ca trong khu phong tỏa và 14 ca trong cộng đồng. Đáng lưu ý là các ca mắc tập trung đối tượng nguy cơ cao.

Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh xâm nhập, lây lan, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 cho người dân TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Ảnh: ĐINH HÙNG

Tại TP.Vũng Tàu ghi nhận 15 ca mắc COVID-19. Cụ thể: 3 ca trong khu cách ly tập trung. 7 ca trong các khu phong tỏa ở phường 7 và phường Rạch Dừa. 5 ca trong cộng đồng; trong đó, 1 ca là nhân viên giao hàng đi từ vùng dịch TP.Hồ Chí Minh đến cửa hàng vật liệu xây dựng Hồng Tuyết, được phát hiện tại Trạm Y tế phường Nguyễn An Ninh; 1 ca thường trú tại đường Phan Chu Trinh, phường 2, được phát hiện tại Bệnh viện Vũng Tàu; 3 ca là một gia đình thường trú tại đường Hoàng Văn Thụ, phường 7. Các ca này đều chưa rõ nguồn lây.

TX.Phú Mỹ ghi nhận 9 ca. Trong đó, 4 ca trong khu cách ly, 2 ca trong khu vực phong tỏa khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ. 3 ca trong cộng đồng gồm: 1 ca tại khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân; 1 ca đi từ vùng dịch Bình Dương, được phát hiện tại Phòng khám Đa khoa Vạn Tâm; 1 ca là bảo vệ của Công ty Super Gas - KCN Gò Dầu (Đồng Nai), tạm trú tại tổ 15, khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân, được phát hiện tại Phòng khám Đa khoa Mỹ Xuân.

Huyện Long Điền ghi nhận 5 ca. Trong đó, 2 ca trong khu cách ly; 3 ca trong cộng đồng. Cụ thể, các ca cộng đồng gồm: 2 ca thường trú ấp An Hòa, xã An Nhứt có liên quan đến F0 là công nhân công ty Dong In, huyện Đất Đỏ đã công bố ngày 30/10. 1 ca tại tổ 8, khu phố Long Bình, thị trấn Long Điền, được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người dân trên thị trấn này.

Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 3 ca trong cộng đồng. Cụ thể: 2 ca là hai vợ chồng đi từ vùng dịch TP. Hồ Chí Minh về thăm bố mẹ tại xã Bàu Lâm, được phát hiện tại Trạm Y tế xã Bàu Lâm. 1 ca đi từ vùng dịch TP.Hồ Chí Minh về, được phát hiện tại Trạm Y tế xã Bông Trang.

Tại huyện Đất Đỏ ghi nhận 13 ca. Cụ thể: 9 ca trong khu cách ly trường Tiểu học Nguyễn Thị Hoa. 4 ca trong khu vực phong tỏa (trong đó, 3 ca tại tổ 4, khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ; 01 ca tại tổ 18, ấp Cây Cám, xã Láng Dài).

Liên quan đến ca mắc COVID-19 nói trên, các địa phương đã truy vết 395 trường hợp F1 và 392 trường hợp F2; đồng thời phong tỏa các khu vực liên quan đến các ca bệnh ghi nhận ngoài cộng đồng.

NGUYỄN THI