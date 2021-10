Toàn tỉnh ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Tính từ 18 giờ ngày 30/10 đến 18 giờ ngày 31/10, BR-VT ghi nhận 45 ca mắc COVID-19 mới; trong đó có 14 ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng.

Các ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng gồm: 5 ca tại TP.Vũng Tàu (1 ca là người từ TP. Hồ Chí Minh về, được phát hiện tại Trạm Y tế phường Nguyễn An Ninh; 1 ca thường trú tại phường 2; 3 ca trong một gia đình thường trú tại phường 7); 3 ca tại huyện Long Điền (2 ca tại xã An Nhứt, 1 ca tại thị trấn Long Điền); 3 ca tại huyện Xuyên Mộc (2 ca đi từ TP.Hồ Chí Minh về, được phát hiện tại Trạm Y tế xã Bàu Lâm; 1 ca đi từ TP.Hồ Chí Minh về, được phát hiện tại Trạm Y tế xã Bông Trang); 3 ca tại TX.Phú Mỹ ( 1 ca tại phường Mỹ Xuân; 1 ca là người đi từ Bình Dương về, được phát hiện tại Phòng khám Đa khoa Vạn Tâm ở QL 51, phường Phước Hòa; 1 ca là người đi từ Đồng Nai về, được phát hiện tại Phòng khám Đa khoa Mỹ Xuân, phường Mỹ Xuân)

Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28/6 đến nay là 4.573 ca. Trong ngày 31/10 có 15 bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân tại Dự án Tổ hợp căn hộ du lịch khách sạn (28 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) vào sáng 31/10. Ảnh: HUYỀN TRANG.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Các ca mắc COVID-19 ghi nhận ngoài cộng đồng tập trung vào các đối tượng nguy cơ cao như công nhân; tài xế, phụ xe; người từ tỉnh, thành phố có dịch vào BR-VT.

Do đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 (BCĐ) tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng và vai trò của lực lượng công an cơ sở trong quản lý, kiểm soát người từ địa phương khác về địa bàn, nhất là việc thực hiện khai báo, cách ly y tế theo quy định. Tổ chức tuần tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, các địa điểm công cộng, các khu vực thường xuyên tập trung đông người; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

BCĐ tỉnh, đề nghị nhân dân, cộng đồng DN tiếp tục ủng hộ công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; “Phải tiếp cận bình đẳng tất cả các loại vắc xin, vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất”; chấp hành nghiêm nguyên tắc "5K” để giữ an toàn cho chính mình và cộng đồng; thường xuyên nhắc nhở người thân và những người xung quanh nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch.

MINH THIÊN