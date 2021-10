HUYỆN CHÂU ĐỨC: Chăm lo chu đáo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Để người dân yên tâm hợp tác với chính quyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, huyện Châu Đức đã tập trung chăm lo công tác an sinh xã hội với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức thăm, tặng quà, động viên hộ nghèo tại xã Nghĩa Thành khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19.

Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân

Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức cho biết, dịch bệnh đã khiến cuộc sống nhiều người dân gặp khó khăn, nhất là hộ nghèo, lao động tự do. Do vậy, cùng với công tác phòng, chống dịch, lãnh đạo huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội bằng ngân sách và huy động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, với quyết tâm không để người dân nào thiếu ăn. Song song đó, địa phương cũng khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết 80 của HĐND tỉnh.

Tính đến ngày 5/10, huyện Châu Đức có 52.577 người được hưởng chính sách theo Nghị quyết 68, với số tiền gần 85,9 tỷ đồng. “Ngoài công tác phòng, chống dịch, huyện Châu Đức đã đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quyết tâm không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc. Quan điểm ấy vẫn đang và sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực, phù hợp và kịp thời, thể hiện sự chung tay, sẻ chia đầy trách nhiệm của chính quyền với nhân dân”, ông Nguyễn Tấn Bản nói.

Bà Phạm Thị Tưởng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Đức cho biết, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, UBMTTQVN huyện đã huy động mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần người dân. Từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay, các tổ chức đoàn thể trong huyện đã vận động được tổng số tiền, hàng hóa trị giá hơn 22 tỷ đồng để chi hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, hỗ trợ hộ nghèo, những hoàn cảnh khó khăn…

Ngoài ra, nhiều mô hình hỗ trợ người dân khó khăn đã được triển khai tại địa phương này. Điển hình như mô hình “Cửa hàng 0 đồng”; “Chuyến xe yêu thương” của Huyện Đoàn Châu Đức. Với các mô hình trên, Huyện Đoàn đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hơn 500 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19, với tổng giá trị hơn 150 triệu đồng. Đồng thời, Huyện Đoàn còn phối hợp vận động trao hơn 3.700 phần quà, nhu yếu phẩm trị giá hơn 1,34 tỷ đồng cho các gia đình khó khăn.

Tại xã Sơn Bình, nhờ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội mà đời sống của người dân được bảo đảm, công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền. Ông Trần Đại Diện, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình cho biết, xã có 2.176 người thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 68. UBND huyện đã có quyết định phê duyệt chi hỗ trợ cho 1.772 người, với số tiền 2,677 tỷ đồng. Địa phương cũng đã cấp gạo do Chính phủ hỗ trợ cho 354 hộ với 1.305 nhân khẩu (15kg/người). Ngoài ra, để chia sẻ nguồn lực với nhà nước, xã vận động từ cộng đồng được số hàng hóa và tiền trị giá hơn 1,2 tỷ đồng để tặng quà, nhu yếu phẩm cho người dân.

Cán bộ xã Sơn Bình, huyện Châu Đức trao quà hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ấm lòng người nghèo

Anh Nguyễn Trường Sơn (ngụ thôn Việt Cường, xã Cù Bị) là một trong những người bán vé số đầu tiên được nhận tiền hỗ trợ. Anh Sơn cho biết, anh có vợ và 2 con còn nhỏ. Công việc của vợ anh không ổn định. Thu nhập chủ yếu trông chờ vào nghề bán vé số của anh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều tháng qua anh gần như không có thu nhập. Khoản tiền hỗ trợ cho người bán vé số, cùng các phần quà nhu yếu phẩm do địa phương và các nhà hảo tâm trao tặng đã giúp gia đình anh phần nào vơi bớt khó khăn.

Tương tự, bà Trần Thị Hoa (ấp Công Thành, xã Quảng Thành) là hộ nghèo chuẩn tỉnh, cũng vừa được nhận được số triền 1,5 triệu đồng của Chính phủ từ gói hỗ trợ dành cho người khó khăn do đại dịch COVID-19. Bà Hoa có 2 người con bị nhiễm chất độc da cam. Ngoài khoản tiền trợ cấp hàng tháng 480 ngàn đồng/người, 2 con bà cũng đã được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người trong đợt này. Bà Hoa xúc động nói: “Tôi đã già rồi, không làm gì thêm được. Con cái lại bệnh tật nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước mà mẹ con tôi có một số tiền để trang trải sinh hoạt trong những ngày tháng đại dịch. Sự hỗ trợ này là rất kịp thời, giúp chúng tôi không bị thiếu ăn”.

Niềm vui của bà Hoa, anh Sơn cũng là niềm vui của hàng ngàn người nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tuy số tiền được hỗ trợ khác nhau và còn hạn chế, nhưng hầu hết người dân đều cảm thấy ấm lòng và cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

“Huyện sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội song song với các biện pháp phòng, chống dịch, phát triển kinh tế-xã hội, nhằm góp phần an dân, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới”, ông Nguyễn Tấn Bản chia sẻ.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG