Đồng hành cùng người lao động, trẻ em nghèo và nạn nhân chất độc da cam

Ngày 22/10, LĐLĐ TP.Bà Rịa đã trao tặng Túi An sinh công đoàn hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đang làm việc tại các DN trên địa bàn thành phố.

1.100 Túi an sinh công đoàn, mỗi túi trị giá 200 ngàn đồng gồm: gạo, dầu ăn, bột ngọt, nước tương, nước mắm… được trao cho đoàn viên công đoàn và NLĐ làm việc tại Công ty TNHH Vega Fashion; Công ty TNHH Chun Il Vina; Công ty TNHH Hy vọng; Công ty TNHH LT Garment; Công ty TNHH May Phương Nam Vina; Công ty TNHH M&N Vina; Công ty CP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa; Siêu thị Điện máy Chợ Lớn Bà Rịa; NLĐ tại các DN dưới 50 lao động; NLĐ tại các trường ngoài công lập và đoàn viên công đoàn các nghiệp đoàn trên địa bàn thành phố.

Bà Phạm Thu Hường, Chủ tịch LĐLĐ TP.Bà Rịa cho biết thêm, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, LĐLĐ TP.Bà Rịa đã rà soát, đồng hành cùng lao động bị giảm thu nhập, mất việc, giảm việc làm... đã trao hơn 1.000 phần quà trị giá 200 triệu đồng hỗ trợ NLĐ mất việc, lao động khó khăn tại các khu nhà trọ…; 100 phần quà (mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng) hỗ trợ cho lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19; trao 8.000 tấm kính chắn giọt bắn và nhiều hỗ trợ khác đã được trao cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. (Đông Trúc)

Bà Phạm Thu Hường, Chủ tịch LĐLĐ TP.Bà Rịa trao Túi an sinh công đoàn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

 Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, ngày 22/10, Phòng GD-ĐT huyện Đất Đỏ phối hợp với Quỹ Từ thiện Cô Sáu tổ chức trao 57 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A7 Lite (4 triệu đồng/máy) cho các em HS từ TH đến THPT trên địa bàn huyện để học trực tuyến. Chi phí do Quỹ Từ thiện Cô Sáu vận động các nhà hảo tâm tài trợ. (Tuấn Vũ)

Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Từ thiện Cô Sáu trao máy tính bảng cho HS nghèo.

 Công an huyện Côn Đảo phối hợp với Phòng GD-ĐT huyện Côn Đảo tổ chức trao 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 25 em HS có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường: TH Cao Văn Ngọc, THCS Lê Hồng Phong và THPT Võ Thị Sáu. Tổng số tiền 50 triệu đồng được trích từ nguồn kinh phí do CB, CS Công an huyện đóng góp trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021 với mô hình “Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện cùng em đến trường”. (Mạnh Cường)

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện cùng Thượng tá Võ Tấn Phong, Phó Trưởng Công an huyện Côn Đảo trao học bổng cho các em HS.

 Thực hiện chương trình “Triệu phần quà - San sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, ngày 22/10, Hội LHPN xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức tổ chức trao học bổng Nguyễn Thị Định cho 18 em HS, mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt và 14 suất quà cho 14 học sinh, mỗi suất 20 tập vở trắng. Tổng chi phí 12 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp. (Mai Ngọc)

Đại diện Hội LHPN xã Nghĩa Thành cùng nhà hảo tâm trao quà cho các em HS.

 Hội NNCĐDC/Dioxin và BTXH huyện Long Điền tổ chức trao 100 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật gặp khó khăn do COVID–19 trên địa bàn huyện. Mỗi suất quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: gạo, nước tương, đường, sữa, dầu ăn… Tổng chi phí 25 triệu đồng do UBND huyện Long Điền phân bổ. (Khánh Hồng)