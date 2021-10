Huy động toàn dân tham gia chống dịch

Huyện Châu Đức là một trong những địa phương đầu tiên cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa huyện sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Để đạt kết quả này, huyện đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

Chủ động tuyên truyền

Xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, huyện Châu Đức thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình dịch COVID-19 của tỉnh, huyện và từng địa bàn dân cư để kịp thời thông tin, tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người trong phòng, chống dịch. Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 từ huyện đến cơ sở được duy trì hoạt động hiệu quả.

Nhân viên y tế huyện Châu Đức tiêm vắc xin cho sinh viên trên địa bàn huyện đang theo học tại các Trường CĐ, ĐH trong và ngoài tỉnh.

Theo đó, huyện đã sử dụng nhiều kênh để tuyên truyền về phòng, chống dịch, trong đó có việc lập nhóm Zalo, Facebook trên mạng xã hội. Các nhóm này cung cấp, chia sẻ thông tin chính thống đến người dân về tình hình dịch bệnh và chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước về công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, hệ thống loa không dây của Đài Truyền thanh huyện và trạm truyền thanh các xã cũng được phát huy.

Về nội dung tuyên truyền, huyện chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân với quan điểm “chống dịch như chống giặc”; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên và của cơ sở.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức cho biết, ngay từ đợt dịch thứ 4 bắt đầu xuất hiện trong nước, huyện đã chủ động vào cuộc tuyên truyền. Sau khi địa bàn xuất hiện những ca nhiễm đầu tiên, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện đã có thư ngỏ gửi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn nhằm vận động nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Nội dung thư ngỏ động viên, kêu gọi người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, yêu cầu người dân “ai ở đâu ở đó”; hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết. Đồng thời, huyện cũng kêu gọi người dân không đến các địa phương có nguy cơ cao như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương khi không có việc cấp thiết. Các xã, thị trấn cũng in thư ngỏ của lãnh đạo huyện gửi đến từng hộ dân.

“Đây là một hình thức tuyên truyền hiệu quả mà lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm để động viên, kêu gọi người dân nâng cao ý thức, biết mình phải làm gì để cùng trách nhiệm phòng, chống dịch, góp phần cho việc thực hiện mục tiêu của huyện”, ông Nguyễn Tấn Bản cho biết thêm.

Quyết liệt phòng, chống dịch

Huyện Châu Đức xác định phương châm: phòng ngừa tích cực, truy vết nhanh, cách ly kịp thời, xét nghiệm rộng, dập dịch triệt để. Vì vậy, khi có ca bệnh xuất hiện, huyện thực hiện thần tốc việc khoanh vùng, truy vết và xét nghiệm liên quan đến ca bệnh để áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định. Nhờ đó, huyện đã ngăn chặn kịp thời, hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng; không có tình trạng F1, F2, F3 chuyển thành F0.

Công tác phòng chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly cũng được triển khai hiệu quả, chặt chẽ theo đúng các quy định phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn, không xảy ra ca lây nhiễm mới và lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho hay, huyện đã kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời, không để các trường hợp F0 từ bên ngoài xâm nhập vào, nhất là các lái xe, phụ xe đến từ các tỉnh, thành nguy cơ cao như: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân chuẩn bị tâm thế trong trạng thái “bình thường mới” với thông điệp 5T. Triển khai phương án “Lao động an toàn - hành trình an toàn - Doanh nghiệp an toàn” giữa huyện với các địa bàn vùng xanh giáp ranh. Trên cơ sở kết quả tiêm vắc xin và xét nghiệm, huyện nới lỏng các hoạt động đi lại và triển khai biện pháp phục hồi các hoạt động kinh tế trên địa bàn huyện theo kế hoạch, lộ trình của UBND tỉnh. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, cộng đồng dân cư trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, giữ vững vùng xanh

Bài, ảnh: TRÚC GIANG