Chi trả kịp thời tiền hỗ trợ người lao động

Song song với công tác phòng, chống dịch, tỉnh BR-VT cũng khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ, chi trả kịp thời tiền hỗ trợ đến người dân, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Công chức văn hóa-xã hội phường Long Hương, TP. Bà Rịa chi trả tiền hỗ trợ cho người dân.

Tiền đến tay đúng lúc

Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Đẹp, ở tổ 7, ấp Bắc, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa có 6 người, trong đó 4 người trong độ tuổi lao động và đều bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bà làm thuê tại lò mổ gia súc, chồng bà phụ xe tải bỏ hàng, con rể làm thợ sơn nước và con gái làm công nhân. Mất việc làm, mất thu nhập, lại còn nuôi 2 đứa cháu nhỏ nên đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn, ngay cả tiền thuê trọ mấy tháng còn chưa trả được.

Đầu tháng 8, cán bộ xã Hòa Long đã đến tận nhà chi tiền hỗ trợ đợt 1 theo Nghị quyết 68 cho cả 4 người lao động trong gia đình bà, mỗi người được 1,5 triệu đồng. Đang lúc túng quẫn, số tiền này đã giúp gia đình vơi bớt nhiều khoản lo. “Nhiều tháng thất nghiệp nên gia đình tôi rất chật vật với các chi phí tiền trọ, tiền sinh hoạt. Do vậy, khi nhận được khoản hỗ trợ này, gia đình mừng lắm. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ gạo, mì gói… nên không lo đói. Chúng tôi đã làm xong thủ tục và đang đợi để được nhận tiền hỗ trợ đợt 2”, bà Đẹp phấn khởi nói.

Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, tính đến ngày 4/10, TP. Bà Rịa đã phê duyệt hỗ trợ lần 1 và lần 2 cho 43.722 người lao động với số tiền hơn 91,8 tỷ đồng. Trong đó, 41.646 trường hợp đã được chi hỗ trợ với số tiền hơn 84 tỷ đồng. Đồng thời, TP. Bà Rịa đã có tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 973 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng và đã chi cho 886 hộ với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng…

Bà Nguyễn Thị Bảo Như, Phó Trưởng Phòng LĐTBXH TP. Bà Rịa cho biết, để tiền hỗ trợ đến với người dân nhanh nhất, cứ mỗi 3 ngày Phòng lại xét duyệt hồ sơ một lần rồi gửi về Sở LĐTBXH trình UBND tỉnh phê duyệt. Dựa trên danh sách được phê duyệt, Phòng LĐTBXH bố trí nhân sự và cùng với xã, phường nhanh chóng giải ngân, chi tiền hỗ trợ đến từng người. “Thành phố đang tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách để trình phê duyệt và chi tiền hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn. Với khối lượng hồ sơ lớn và việc giải quyết chính sách cấp bách, mỗi bộ phận đều nỗ lực làm việc hết mình, bảo đảm không sót, không trùng trong chi trả các tiêu chuẩn hỗ trợ cho người dân”, bà Bảo Như khẳng định.

Để chính sách đến với đúng người, đúng lúc, lãnh đạo TP. Bà Rịa thường xuyên xuống địa bàn 51 khu phố, ấp để nắm thông tin, rà soát kỹ việc hỗ trợ người dân. Thành phố còn tăng cường thêm đường dây nóng để tiếp nhận đầy đủ thông tin của người dân, qua đó hỗ trợ kịp thời và chấn chỉnh những vấn đề phát sinh.

Tính đến nay, BR-VT đã chi hỗ trợ cho 329.063 đối tượng với tổng số tiền hơn 659 tỷ đồng. Trong ảnh: Ông Phùng Ngọc Lễ (trái), công chức Văn phòng UBND TT. Long Hải chi tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 cho người lao động không có hợp đồng lao động tại khu phố Hải An. Ảnh: ĐINH HÙNG

Kiến nghị mở rộng đối tượng hỗ trợ

Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều cách làm hiệu quả để tiền hỗ trợ sớm đến được với người dân. Ông Nguyễn Văn Thảo, Trưởng Phòng LĐTBXH huyện Xuyên Mộc cho biết, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để sớm chi tiền cho người dân. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, người dân không đi lại được, cán bộ đến tận nhà hướng dẫn kê khai hồ sơ. Sau khi xét duyệt, cán bộ lại đến nhà trao tiền hỗ trợ người dân. Đến nay, qua 2 đợt, huyện Xuyên Mộc đã tiếp nhận 52.811 hồ sơ lao động mất việc, trong đó có 52.293 hồ sơ đã được phê duyệt và đã chi trả cho 38.050 lao động mất việc làm với tổng số tiền khoảng 76 tỷ đồng.

Theo Sở LĐTBXH, thực hiện gói an sinh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, tính đến ngày 29/9, có 361.664 đối tượng đã được phê duyệt hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Người được nhận hỗ trợ là lao động có hợp đồng lao động, lao động tự do, hộ kinh doanh, đối tượng đặc thù… bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, với tổng kinh phí hơn 723 tỷ đồng. Tính đến nay, BR-VT đã chi hỗ trợ cho 329.063 đối tượng với kinh phí hơn 659 tỷ đồng.

Sở LĐTBXH sẽ đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 chưa được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 (trong trường hợp Chính phủ không sửa đổi Nghị quyết số 68) như: Lao động bị mất việc làm trước ngày 1/5; lao động có giao kết hợp đồng lao động nhưng không tham gia đóng BHXH, dừng đóng BHXH trước tháng 5/2021 bị mất việc làm…

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH cho rằng, việc tiếp cận chính sách hỗ trợ của một bộ phận người dân, người lao động, người sử dụng lao động còn chậm, nhất ở khu vực vùng xa, khu vực phong tỏa. Bên cạnh đó, số lượng người lao động có giao kết hợp đồng lao động được hỗ trợ còn thấp. Nguyên nhân là điều kiện hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg là người lao động phải tham gia BHXH của tháng trước liền kề thời điểm mất việc; người sử dụng lao động phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cách ly y tế hoặc trong khu vực phong tỏa. Trong khi, thực tế hầu hết DN, cơ quan phải dừng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19, không bảo đảm các quy định an toàn phòng dịch để hoạt động, việc dừng hoạt động không phải do cách ly y tế hoặc trong khu vực phong tỏa. Ngoài ra, nhiều trường hợp người lao động đã nghỉ việc trước thời điểm giãn cách xã hội, DN không tham gia BHXH cho người lao động.

“Do vậy, nhiều trường hợp người lao động có giao kết hợp đồng lao động trong các cơ quan, DN không đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Vấn đề này, Sở đã kiến nghị Bộ LĐTBXH đề xuất Chính phủ sửa Nghị quyết 68/NQ-CP”, ông Khánh cho biết thêm.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN