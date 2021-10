1.000 túi an sinh đến với người khó khăn

Hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Trương ương Đoàn phát động, sáng 12/10, Tỉnh Đoàn phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 2 đoàn đến thăm và trao tặng túi an sinh cho cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thanh thiếu nhi có người thân là F0, F1... tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Minh Triết (thứ 2 từ trái qua), Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng túi an sinh cho thanh niên TP.Vũng Tàu.

Theo đó, 1.000 túi an sinh (mỗi túi trị giá 250 ngàn đồng, gồm: gạo, dầu ăn, gia vị, nhu yếu phẩm khác) đã được trao cho các đối tượng nói trên. Trong đó, TX.Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc: mỗi địa phương 180 túi; TP.Vũng Tàu, huyện Châu Đức: mỗi địa phương 150 túi; TP.Bà Rịa, huyện Đất Đỏ: mỗi địa phương 120 túi và huyện Long Điền: 100 túi.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH