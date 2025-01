Pháo hoa rực trời, người dân hân hoan đón năm mới

Những màn pháo hoa lung linh, đa màu sắc rực sáng trên bầu trời Bà Rịa - Vũng Tàu trong khoảnh khắc giao thừa. Người dân hân hoan chào đón năm mới Ất Tỵ 2025 với nhiều niềm tin và hy vọng.

Tại TP. Vũng Tàu, mặc dù 0h mới diễn ra chương trình pháo hoa chào năm mới, nhưng từ 22h 30 đêm 29 Tết, hàng ngàn người đã đổ về khu vực Bãi Trước. Các tuyến đường Bacu, Trần Hưng Đạo... kín chỗ đậu xe. Dòng người nối đuôi nhau, tản bộ trên vỉa hè về khu vực trung tâm Bãi Trước.

Đúng 0h 0 phút, pháo hoa bắt đầu khai hỏa, bung nổ trên bầu trời Bãi Trước Vũng Tàu. 150 giàn pháo hoa được Ban Chỉ huy Quân sự TP.Vũng Tàu chuẩn bị kỹ lưỡng, bắn liên tục trong 15 phút đầu năm mới. Pháo hoa bung nở khiến nước biển phản chiếu lấp loáng đủ sắc màu, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp, thơ mộng cho biển Bãi Trước.

Pháo hoa rực sáng ở Bãi Trước, TP.Vũng Tàu. ẢNH: CẨM NHUNG.

Hàng ngàn người vỡ òa cảm xúc phấn khích, hạnh phúc bên nhau đón mùa xuân mới ấm áp. Họ gửi cho nhau những lời chúc mừng năm mới với nhiều niềm vui và cuộc sống tốt đẹp, bình an.

Rất đông người dân, du khách thành phố biển đã đặt chỗ tại các tầng cao của các khách sạn: Bưu Điện, Rex, Palace... quanh khu vực Bãi Trước, chọn những vị trí đẹp để ngắm pháo hoa từ trên cao.

Người dân rạng rỡ, hạnh phúc cùng nhau xem pháo hoa ở Bãi Trước từ khách sạn Rex (TP.Vũng Tàu). ẢNH: CẨM NHUNG.

Cùng nhóm bạn đến tầng 8 khách sạn Rex (đường Lê Qúy Đôn, TP. Vũng Tàu) xem pháo hoa, đón giao thừa, chị Nguyễn Hoàng Anh (phường 10, TP. Vũng Tàu) hạnh phúc nói: “Khoảnh khắc pháo hoa bung nở trên bầu trời mang lại cho tôi niềm phấn chấn, hân hoan và biết bao hy vọng. Cầu chúc cho mọi người, mọi nhà năm mới thật nhiều may mắn”.

Tại TP.Bà Rịa, từ tối, hàng ngàn người dân, du khách đổ về điểm bắn pháo hoa tại trung tâm quảng trường thành phố.

Pháo hoa lung linh tại TP.Bà Rịa. ẢNH: MINH THANH.

Điều kiện thời tiết thuận lợi khiến người dân vô cùng háo hức thưởng thức pháo hoa. Với 150 giàn pháo, pháo hoa tại Bà Rịa bung nở liên tục từng chùm hình bông lúa, quả cầu... Hay từng chùm pháo hoa rực rỡ bung nở như đóa hoa, báo hiệu thời khắc của năm mới 2025.

Người dân thưởng thức pháo hoa tại Quảng trường TP.Bà Rịa. ẢNH: MINH THANH.

Điểm bắn pháo hoa tại TX.Phú Mỹ được thiết kế ở khu vực giao lộ đường Hùng Vương-Nguyễn Huệ. Trước thời điểm pháo hoa khai hỏa, một chương trình nghệ thuật hoành tráng được TX.Phú Mỹ tổ chức mang hương xuân rộn ràng và khí thế phấn khởi trước thềm năm mới cho toàn thể nhân dân.

Đúng 23h55, hệ thống chiếu sáng công cộng vụt tắt. Trên sân khấu, MC xuất hiện sẵn sàng cho màn đếm ngược đón thời khắc giao thừa. Khi kim đồng hồ nhích sang số 12, những phát pháo đầu tiên bung nở tỏa sáng trời đêm lấp lánh trong tiếng reo hò vỡ òa của người xem.

Màn pháo hoa đẹp mắt tại TX.Phú Mỹ. ẢNH: MỸ LƯƠNG.

Có tổng cộng 150 giàn pháo được bắn trong 15 phút. Ai cũng phấn khích vì pháo hoa năm nay nổ giòn, bung nở rất đẹp, tạo hình bông lúa, trái tim, muôn hoa đua nở. Đặc biệt, những màn mưa bạc sáng bừng kèm tiếng nổ rào rào gây ấn tượng nhất. Người xem đồng thanh ồ lên tán thưởng.

Tại huyện Long Đất, trong giây phút thiêng liêng đất trời chuyển giao, tại điểm bắn pháo hoa Trung tâm VH-TT-TT huyện Long Đất, người dân trên địa huyện náo nức cùng đón chào thời khắc ấy trong sắc màu của những loạt bắn pháo hoa chào mừng Xuân Ất Tỵ 2025.

Rực rỡ pháo hoa đón giao thừa tại huyện Long Đất. ẢNH: VÂN ANH.

Chị Nguyễn Thị Thương, xã Phước Hội cho biết, năm nay huyện bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Trung tâm VH-TT-TT nên gia đình chị đến đây từ sớm vừa tranh thủ lưu lại những tấm hình trên khu vực đường hoa. Sau đó, cùng nhau hòa vào dòng người cảm nhận không khí đất trời trong đêm giao thừa và cùng xem pháo hoa đón năm mới Ất Tỵ 2025.

Trung úy Trần Nhật Hoàng, cán bộ cảnh sát PCCC và CNCH huyện Long Đất cho biết: “Tôi được phân công trực bảo đảm an toàn cho người dân đến xem pháo hoa. Trong giờ phút giao thừa dù phải làm nhiệm vụ nhưng tôi rất vui và mong gia đình, người thân và mọi người được đón Tết ấm no, an lành”.

Người dân huyện Long Đất chiêm ngưỡng pháo hoa tại điểm bắn Trung tâm VH-TT-TT huyện Long Đất. ẢNH: VÂN ANH.

Tại bãi biển trước khu di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh Dinh Cô, TT. Long Hải, huyện Long Đất, do là năm đầu tiên TT. Long Hải được huyện chọn làm địa điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, nên đã thu hút đông đảo người dân trong và ngoài thị trấn đến xem. Người dân khá thích thú và dùng điện thoại di dộng để ghi lại hình ảnh pháo hoa chào đón năm mới.

Tại huyện Châu Đức, từ 21h, hàng ngàn người dân từ các xã, thị trấn tập trung về khu tái định cư Ngãi Giao (đường Trần Hưng Đạo nối dài, TT. Ngãi Giao) để đón xem chương trình chương trình nghệ thuật - pháo hoa với chủ đề: Châu Đức - niềm tin và khát vọng.

Pháo hoa tỏa sáng trong đêm giao thừa ở Châu Đức. ẢNH: BẠCH LONG.

Sau chương trình nghệ thuật ngợi ca Đảng, Bác Hồ và chủ đề: “Châu Đức - Xuân khát vọng” là màn pháo hoa chào đón năm mới. Từng chùm pháo hoa vút lên, tỏa màu sắc lấp lánh trên bầu trời trong tiếng reo hò hân hoan của mọi người.

Người dân huyện Châu Đức háo hức xem pháo hoa. ẢNH: BẠCH LONG.

Cùng gia đình xem pháo hoa và dùng điện thoại ghi lại khoảng khắc giao thừa, anh Trần Văn Tuấn (ngụ TT. Ngãi Giao) chia sẻ: “Hy vọng năm Ất Tỵ 2025 với nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an đến với mọi người. Chúc cho huyện Châu Đức ngày càng phát triển vượt bậc, trở thành nơi đáng sống”.

Tại huyện Xuyên Mộc, điểm bắn pháo hoa được tổ chức tại Quảng trường Bờ Hồ (TT.Phước Bửu).

Từ 19h, rất đông người dân đổ về Quảng trường Bờ Hồ để vui chơi, chụp ảnh tại đường hoa và thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Countdown Xuyên Mộc - Chào Xuân 2025”.

Trước thời khắc chuyển giao năm mới, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc đã gửi lời chúc sức khỏe đến người dân, mong một năm an khang, thịnh vượng, thuận buồm xuôi gió với mọi gia đình.

Hàng hàng người dân háo hức theo dõi màn bắn pháo hoa đặc sắc tại Quảng trường Bờ Hồ (huyện Xuyên Mộc). ẢNH: TRẦN TIẾN.

Chị Nguyễn Thị Nhung (ngụ huyện Xuyên Mộc) tỏ ra hài lòng vì được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa ấn tượng và cầu mong một năm thuận lợi cho công việc. Chị Nhung chia sẻ: “Một năm nhiều thách thức đã qua, tôi mong muốn năm mới có những khởi sắc và thuận lợi hơn. Chúc người dân trong và ngoài huyện đón năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc”.

NHÓM PV THỜI SỰ