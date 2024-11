Khám phá cảm xúc của người khác qua sắc màu

Sau thành công vang dội của “A silent voice” (Dáng hình thanh âm), đạo diễn Yamada Naoko nổi tiếng với dòng phim anime tiếp tục mang đến một siêu phẩm mới độc đáo và sáng tạo không kém mang tựa đề “The colors within” (Sắc màu của cảm xúc). Phim sẽ đưa người xem bước vào thế giới của Totsuko, một cô gái với khả năng đặc biệt là nhìn thấy cảm xúc của người khác qua màu sắc.

Kiệt tác mới

Nhiều năm trước, khán giả Việt Nam từng nhắc nhiều đến phim hoạt hình Dáng hình thanh âm, xoay quanh một cậu học sinh bày trò trêu chọc cô bạn khiếm thính mới chuyển đến. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, chàng trai lại trở thành đối tượng bị bạn bè chế giễu bắt nạt trong khi cô gái tội nghiệp ấy đã chuyển trường. Sau này, chàng trai ấy đã học cách nói chuyện bằng ký hiệu, bước vào thế giới của sự tĩnh lặng để có thể nói lời xin lỗi cô bạn ngày xưa.

Năm nay, đạo diễn của Dáng hình thanh âm lại đưa khán giả khám phá một thế giới độc đáo khác với Sắc màu của cảm xúc. Phim kể về Totsuko, một người có khả năng đặc biệt nhìn thấy cảm xúc của người khác qua màu sắc. Cô gặp gỡ Kimi, một học sinh ưu tú đã nghỉ học quyết định lập một ban nhạc cùng Rui, người mơ ước trở thành nhạc sĩ dù mẹ cậu muốn cậu trở thành bác sĩ. Họ tìm thấy tự do, niềm vui và tình yêu bên nhau.

Câu chuyện của các nhân vật diễn ra một cách nhẹ nhàng và mang tính chữa lành, bởi theo chia sẻ của đạo diễn Yamada: “Chính những cảm xúc và trải nghiệm nội tâm của nhân vật đã đủ để tạo chiều sâu cho câu chuyện, cô không cần phải thêm vào những khó khăn hay thử thách bên ngoài. Những cảm xúc chân thật đó đã giúp bộc lộ trọn vẹn sự trưởng thành, nỗi buồn và niềm vui trong cuộc sống của họ”.

Với nội dung chân thực, gần gũi, The colors within dự kiến mang đến những thước phim học đường nhẹ nhàng, đầy chất thơ nhưng cũng không kém phần truyền cảm hứng, đặc biệt dành cho những bạn trẻ đang trong hành trình theo đuổi ước mơ.

Tôn vinh sắc màu cảm xúc và tuổi trẻ

Sắc màu của cảm xúc đánh dấu sự kết hợp đầy sáng tạo giữa đạo diễn Yamada cùng biên kịch Yoshida Reiko, người từng góp mặt trong hàng loạt anime xuất sắc như K-On!, Violet evergarden, The cat returns... Đặc biệt, tác phẩm còn được tạo hình bởi đạo diễn hoạt hình Kojima Takashi và dưới sự sản xuất bởi Kawamura Genki, người đứng sau loạt bom tấn anime như Belle, Mirai, Your name, Weathering with you.

Dưới sự bảo chứng của ê kíp chất lượng, Sắc màu của cảm xúc hứa hẹn sẽ khơi gợi lại những xúc cảm chân thật của tuổi trẻ trong mỗi người, biến nó thành một trong những tác phẩm đáng mong đợi nhất mùa phim cuối năm.

Phim chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp Việt từ ngày 22/11/2024.

THƯ KỲ