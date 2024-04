Long Hải khánh thành tuyến phố đi bộ và ẩm thực

Chiều 27/4, UBND thị trấn Long Hải tổ chức khánh thành lối dành cho người đi bộ, kết nối giữa Đoàn an điều dưỡng 298 và đường quy hoạch số 14 (Phố ẩm thực đêm Long Hải).

Chủ tịch UBND huyện Long Điền Lâm Văn Hồng và lãnh đạo TT.Long Hải, các đơn vị liên quan tháo băng khánh thành lối dành cho người đi bộ.

Lối dành cho người đi bộ do Đoàn an điều dưỡng cải tạo hàng rào thành cổng ra vào, chiều dài khoảng 450m, kết nối lưu thông giữa Đoàn an điều dưỡng 298 tới Phố ẩm thực.

Người dân thưởng thức các món ăn tại ngày hội ẩm thực.

Cùng ngày, UBND TT.Long Hải tổ chức ngày hội ẩm thực với hơn 30 gian hàng của các trường học, khu phố, đoàn thể, giới thiệu các món ăn dân giã: gỏi cá trích, hàu nướng phô mai, bánh mỳ chả cá, chả giò hải sản, gà hấp muối…

Trong 5 ngày kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại Phố ẩm thực đêm Long Hải còn liên tục diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí vào 19h hàng ngày, như: Chương trình xiếc và nhảy hiện đại (ngày 28/4), văn nghệ của CLB Bạn yêu nhạc và CLB biển xanh (29/4), Khiêu vũ ngoài trời (30/4).

Ngoài ra, 15h ngày 29 và 30/4 sẽ diễn ra chương trình thả diều nghệ thuật tại bãi biển trước Khu di tích văn hóa lịch sử Dinh Cô, mang đến không khí tươi vui, phấn khởi cho người dân và du khách.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH