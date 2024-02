Đặc sắc chương trình nghệ thuật Bà Rịa-Vũng Tàu - dấu ấn 2023

“Bệ phóng 2024” là chủ đề chương trình nghệ thuật “Bà Rịa - Vũng Tàu - Dấu ấn 2023” diễn ra tối 9/2 (30 Tết năm Quý Mão) tại Quảng trường Bà Rịa (TP.Bà Rịa).

Bà Nguyễn Thị Yến (bìa trái), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự chương trình.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã tham dự chương trình.

Ông Nguyễn Văn Thọ (bìa phải), Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự chương trình.

Với 3 chương: Vượt sóng 2023, Những bước chuyển chiến lược và Bệ phóng 24, chương trình “Bà Rịa - Vũng Tàu - Dấu ấn 2023” đã điểm lại những thành quả đặc biệt trong năm 2023 mà tỉnh đã đạt được.

Đông đảo khán giả theo dõi chương trình tại sân khấu Quảng trường Công viên Bà Rịa.

Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ tư cả nước về thu ngân sách; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu khí tăng 5,75%; GRDP trừ dầu khí bình quân đầu người đạt 8.078 USD/người/năm.

Tiết mục ca múa nhạc sôi động mở đầu chương trình nghệ thuật “Bà Rịa-Vũng Tàu - Dấu ấn 2023”.

Cơ cấu kinh tế theo giá hiện hành của tỉnh tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 50,77%; khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 29,35%; khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,97%...

Ca sĩ Phi Hùng biểu diễn tại chương trình.

Bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền, quân, dân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh sẵn sàng đón nhận thử thách lẫn cơ hội để tiếp tục nâng tầm vị thế của tỉnh; tập trung mọi nguồn lực để về đích các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2021-2025.

Liên khúc Xuân do ca sĩ Isaac và vũ đoàn trình diễn.

Xen kẽ phóng sự truyền hình về thành tựu trong năm 2023 là những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc do các ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm múa, nghệ sĩ xiếc nổi tiếng: Isaac, Phi Hùng, Giang Hồng Ngọc, Only C, Hoàng Tôn, Nguyễn Hùng Thuận, Hồ Nhật Huy, Kay Trần, Trúc Lai, Khánh An, Hoàng Việt, vũ đoàn Sắc màu, vũ đoàn Seawind… biểu diễn

Chương trình đã khiến hàng ngàn khán giả mãn nhãn bởi các tiết mục nghệ thuật sôi động trước thềm năm mới Giáp Thìn.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG