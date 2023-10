Nhựt Tailor - Hơn 55 năm định hình phong cách thời trang hiện đại từ giá trị truyền thống

Được thành lập từ năm 1965, Nhựt Tailor là thương hiệu Bespoke Tailoring quen mặt đối với những quý ông yêu thích sự lịch lãm ở mảnh đất Sài Thành. Thương hiệu định hình phong cách thời trang hiện đại từ giá trị truyền thống mang đến những bộ suit độc bản cho các quý ông.

Xu hướng thời trang Quiet Luxury ngày càng được giới thượng lưu ưa chuộng. Với xu hướng thời trang này, các quý ông hướng đến những bộ trang phục độc bản được làm từ chất liệu cao cấp với đường may sắc nét “Bespoke Tailoring” tinh tế. Những trang phục Bespoke như suit, áo sơ mi, quần âu là sản phẩm được may đo một cách hoàn hảo theo số đo riêng của từng khách hàng. Cùng với đó, phom dáng của từng trang phục cũng thể hiện nét cá tính nhân riêng biệt của từng chủ nhân. Vì vậy, tính cá nhân hoá độc bản của các sản phẩm Bespoke luôn được đề cao. Bên cạnh tính cá nhân, sự vừa vặn, chỉn chu trong từng đường may, chất liệu cũng là nét đặc trưng riêng của Bespoke.

Với thời trang may đo, khách hàng sẽ phải chờ đợi lâu hơn so với thời trang may sẵn. Bởi để tạo ra một sản phẩm Bespoke là cả một quá trình gửi gắm tâm huyết cùng sự chỉn chu, tinh tế của những người nghệ nhân may đo nhằm mang đến những bộ outfit mang phong cách cá nhân của người mặc. Một bộ trang phục giúp chủ nhân tự tin mỗi khi khoác lên người. Khí chất sang trọng, lịch lãm chính là thông điệp được gửi gắm trong những trang phục Bespoke. Đó là lý do dù phải chờ đợi nhưng các quý ông vẫn coi đây là sự đầu tư thời gian xứng đáng.

Nhựt Tailor - Đồng hành cùng quý ông kiến tạo phong cách thời trang độc bản

Trang phục Bespoke là món đồ thời trang quyền lực dành cho các quý ông. Tuy nhiên, không phải nghệ nhân may đo nào cũng đủ sự chỉn chu để tạo nên những sản phẩm giúp tôn lên vóc dáng, thần thái cho các quý ông. Đó là lý do đối với phân khúc thời trang này, khách hàng luôn tìm đến những thương hiệu lâu năm với đội ngũ nghệ nhân may đo lành nghề. Và Nhựt Tailor là một trong số ít những thương hiệu đáp ứng được tiêu chí này. Thương hiệu đã có hơn 5560 năm đồng hành cùng các quý ông kiến tạo phong cách lịch lãm từ những giá trị truyền thống.

Trên mảnh đất Sài Thành, được sự tin tưởng của các quý ông, Nhựt Tailor không ngừng lớn mạnh. Từ cửa hàng đầu tiên, Nhựt Tailor giờ đã có 6 cửa tiệm tọa lạc tại những vị trí đắt đỏ. Hành trình hơn 5560 năm, Nhựt Tailor vẫn giữ vững được những tinh hoa chắt lọc từ xa xưa kết hợp với xu hướng thời trang hiện đại để tạo ra những bộ suit phù hợp cho từng vị khách.

55 năm một hành trình, Nhựt Tailor không ngừng nỗ lực mang đến sự hài lòng cho từng vị khách bằng những bộ suit chất lượng. Mỗi bộ suit là sự kết tinh từ tâm huyết của những nghệ nhân may đo lành nghề. Sự chỉn chu, tỉ mẩn không chỉ đến từ chất liệu, phom dáng còn được thể hiện qua từng đường may, từng chiếc cúc. Tất cả đã tạo nên những bộ trang phục độc bản giúp chủ nhân tỏa sáng trong mọi không gian. Sự tỏa sáng đến từ vẻ đẹp của sự tinh tế, không chút lòe loẹt, rực rỡ đúng tinh thần “Quiet Luxury” của giới thượng lưu.

Nhựt Tailor Pullman Vũng Tàu - Điểm đến may suit lý tưởng cho các quý ông

Nhựt Tailor - Pullman Vũng Tàu là chi nhánh thứ 7 của thương hiệu. Chi nhánh tọa lạc trong không gian sang trọng của khách sạn 5 sao Pullman Vũng Tàu. Nằm tại vị trí đắc địa, Nhựt Tailor luôn rộng mở cánh cửa chào đón các quý ông ghé thăm.

Đến với Nhựt Tailor, các quý ông không chỉ có những bộ suit đẹp mà còn có trải nghiệm hài lòng. Với đội ngũ nhân viên tận tình, chu đáo, các quý ông sẽ được tư vấn lựa chọn những bộ suit phù hợp nhất với phong cách của mình.