185 ngàn lượt người tham dự Lễ hội Dinh Cô

Đúng 6 giờ sáng 3/3 (12/2 âm lịch), lễ chính của Lễ hội Dinh Cô (TT.Long Hải, huyện Long Điền) năm 2023 đã diễn ra với lễ Nghinh Bà thủy thần nhập Điện (rước bài vị Cô về dinh nhập Điện) và nghi lễ cúng Cô.

Ghe thuyền trang hoàng rực ra biển rước Cô cùng các vị thần linh, ông bà tổ tiên cùng về dinh.

Từ sáng sớm, các ghe thuyền được trang hoàng lộng lẫy sẽ quay hướng ra biển làm lễ Nghinh Cô để cầu mong trời yên bể lặng, tôm cá đầy khoang. Ghe của bà Ngô Thị Tiền (khu phố Hải Hà, TT. Long Hải) gồm những thuyền viên đi biển giỏi nhất trong năm được chọn dẫn đầu, trên ghe có ngai, long vị Cô cùng các vị trong ban nghi lễ, các bô lão cao niên với trang phục trang nghiêm và đội lân sư rồng. Trong tiếng trống vang trời, đoàn ghe thuyền nối nhau ra khơi, đi khoảng 2-3 hải lý, nhắm chừng tới nơi Cô tử nạn ngày xưa, ông chánh bái sẽ bắt đầu nghi lễ rước Cô cùng các vị thần linh, ông bà tổ tiên cùng về dinh

Nghi lễ rước Cô từ biển trở về Dinh Cô.

Ở trên bờ, đông đảo người dân các làng chài ven biển Long Hải và du khách tập trung tại bãi biển Long Hải (đối diện Khu di tích lịch sử-văn hóa Dinh Cô) để chờ đón đoàn Nghinh Cô. Gần 7 giờ 30 chiếc ghe do ghe bà dẫn đầu rước bài vị Cô từ ngoài biển cập bờ. Tiếp đó, đội lân-sư-rồng, đội chiêng trống, đội rước cờ, đội học trò lễ cùng các hương chức, ban tế tự Dinh Cô rước bài vị Cô về dinh nhập Điện.

Các hương chức, ban tế tự Dinh Cô rước bài vị Cô về dinh nhập Điện.

Hàng ngàn người nối theo sau đoàn Nghinh Cô, kéo dài từ bờ biển đến cổng Dinh Cô làm cho lễ hội náo nhiệt, sôi động. Tiếp đó là lễ cúng Cô trang trọng, thành tính. Sau nghi lễ cúng Cô, đội hát bả trạo truyền thống của Lễ hội Dinh Cô trình diễn tại Dinh Cô.

Nghi lễ cúng Cô.

Theo Ban Quản lý các Khu Du lịch huyện Long Điền, năm nay, mặc dù lễ chính của Lễ hội Dinh Cô diễn ra các ngày trong tuần nhưng lượng khách từ các tỉnh, thành lân cận: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận… vẫn đổ về khá đông. Trong 5 ngày diễn ra Lễ hội Dinh Cô (từ ngày 28/2 đến 3/3) đã thu hút khoảng 185 ngàn lượt khách.

Tiết mục hát bả trạo tại Lễ hội.

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết, nhờ rút kinh nghiệm từ những năm trước và chuẩn bị chu đáo nên Lễ hội Dinh Cô năm nay diễn an toàn, trật tự. Từ lối cổng vào đến phía trong Dinh Cô, ngoài bãi biển, các lực lượng: cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, công an, đội trật tự đô thị… địa phương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nạn trộm cắp, cướp giật nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG – NGUYỄN LỘC