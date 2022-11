Thí sinh kể chuyện nhà giáo Chu Văn An giành giải Nhất 'Tìm kiếm tài năng nhí'

Tối 6/11, tại sân khấu Nhà Văn hóa Thanh niên (160 Hạ Long, TP. Vũng Tàu) đã diễn ra Vòng chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng nhí” năm 2022.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho em Thái Thục Linh (hàng đầu, thứ 5 từ phải qua) và nhóm Inrina Kids.

24 tiết mục xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi bán kết bước vào vòng tranh tài tại chung kết. Đây là các tiết mục cá nhân, tập thể với các thể loại đa dạng như: hát, múa, nhảy, kể chuyện, thuyết trình tiếng Anh, belly dance, yoga, đánh trống, piano.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất cho thí sinh Thái Thục Linh; Nhóm Irina Kids; 4 giải Nhì gồm: Vũ Đào Hà Linh; nhóm Hân - Vy - Hương; Trần Trương Thúy Vy; Nguyễn Công Trí; 6 giải Ba gồm: Nhóm An Thy - Châu - Ngọc - Dương - Vy - Hà; Trà My; Thanh Thảo; Nhóm Măng non; Nhóm Young Z; Tố Trinh và 12 giải Khuyến khích cho các thí sinh, nhóm thí sinh.

Tiết mục belly dance sôi động của Nhóm An Thy - Châu - Ngọc - Dương - Vy - Hà.

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng nhí năm 2022” dành cho thanh thiếu nhi từ 6-15 tuổi trong toàn tỉnh, được phát động từ tháng 9/2022. Năm nay, các tiết mục dự thi được đánh giá có chất lượng, đa dạng, sôi động, mới lạ, thu hút được đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ.

Tiết mục đánh trống của thí sinh Hải Phong.

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, giúp các em giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng biểu diễn ca hát, múa, nhảy, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ cho thiếu niên, nhi đồng; phát hiện các nhân tố để gia đình và các cấp có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo các em theo hướng nâng cao và chuyên nghiệp, nhằm phục vụ tốt chương trình của tỉnh cũng như tham gia các hoạt động khu vực và toàn quốc.

Rất đông khán giả đến cổ vũ cho các thí sinh tại Vòng chung kết.



Tin, ảnh: HUYỀN TRANG