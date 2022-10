Tỉnh Đoàn, Sở GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tiếng hát HS, SV Bà Rịa-Vũng Tàu” với chủ đề “Tôi yêu đất nước tôi” lần thứ II năm 2022.

Đối tượng dự thi là HS, SV đang học tập tại các trường THPT, trung cấp, CĐ, ĐH trên địa bàn tỉnh, độ tuổi từ 16 tới 23; số lượng 150 thí sinh. Thí sinh dự thi mặc trang phục trẻ, khỏe, lịch sự, phù hợp với phong cách, nội dung bài biểu diễn, đeo số báo danh trong các lần dự thi. Nội dung dự thi là các bài hát về tuổi trẻ, những trải nghiệm cuộc sống; tình yêu gia đình, bạn bè và tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi cuộc sống, con người Việt Nam và Bà Rịa- Vũng Tàu.

Thí sinh đăng ký dự thi tại Phòng Nghiệp vụ Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh (số 160 Hạ Long, phường 2, TP.Vũng Tàu). Thời gian đăng ký từ nay tới hết ngày 28/10/2022.

Theo thể lệ, cuộc thi gồm 4 vòng. Vòng Audition, thí sinh tự quay clip bằng các thiết bị ghi hình đơn giản hoặc chuyên nghiệp và gửi clip đến Ban Tổ chức qua địa chỉ mail: nhavanhoathanhnienbariavungtau@gmail.com. Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn các clip có chất lượng và phù hợp với nội dung của cuộc thi và đăng lên fanpage: Học Sinh Sinh Viên Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại địa chỉ: http://www.facebook.com/hocsinhsinhvienbariavungtau của Ban Tổ chức.

Tại vòng loại, khán giả sẽ bình chọn cho các thí sinh có bài hát được Ban Tổ chức đăng trên Fanpage của cuộc thi. Điểm của các clip được tính theo số lượt Like (1 điểm) và Share ở chế độ công khai (2 điểm). Đồng thời các tài khoản phải like Fanpage mới đủ điều kiện tham gia bình chọn. Căn cứ vào điểm do khán giả bình chọn cùng các tiêu chí: giọng hát tốt, biểu diễn thu hút, nội dung bài phù hợp, âm nhạc rõ ràng, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 5 clip vào bán kết.

Tại vòng bán kết, dự kiến diễn ra vào ngày 5/11, thí sinh sẽ biểu diễn ca khúc dự thi của mình với nhạc nền. Tiếp đó, các tiết mục vào vòng chung kết (dự kiến diễn ra ngày 26/11), thí sinh biểu diễn ca khúc dự thi với ban nhạc.

Ban Tổ chức sẽ chọn ra các tiết mục xuất sắc để trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Tư, 9 giải Triển vọng, 2 giải phụ.

HOÀNG DƯƠNG