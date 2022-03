Người phụ nữ xứ biển đam mê bất tận với áo dài

Tại TP. Vũng Tàu, có một người phụ nữ đã hơn 35 năm nay có niềm đam mê bất tận với áo dài, miệt mài góp phần giữ gìn trang phục truyền thống của dân tộc, từng bước thành công gầy dựng nên thương hiệu “Áo dài Hằng Nga” - NTK Nguyễn Thúy Hằng.

NTK Nguyễn Thúy Hằng (Đứng giữa ôm bó hoa) đạt giải Ms Áo dài trong cuộc thi Hoa khôi Doanh nhân Sắc Tâm năm 2022.

Đam mê từ thuở bé

Chị Nguyễn Thúy Hằng sinh ra và lớn lên trong một gia có truyền thống may và thiết kế áo dài. Ngay từ thuở nhỏ khi nhìn thấy mẹ và chị gái may mặc áo dài đã luôn thu hút, chị tưởng tượng mỗi ngày đều được hóa thân trong những tà áo thướt tha ấy. Và chị đã nuôi dưỡng niềm đam mê được trở thành NTK áo dài từ đó. Cố gắng học hỏi từ khi còn nhỏ, chị dần dần khẳng định được bản thân mình. Để có được kết quả như vậy là cả một quá trình tích lũy lâu dài về kiến thức, cũng như sự sáng tạo không ngừng nghỉ, đó là tầm nhìn thẩm mỹ, sự nhạy bén về thời trang.

Hiện nay, Áo dài Hằng Nga của NTK Nguyễn Thúy Hằng tại địa chỉ số 3 Nguyễn Tri Phương, có 10 người thợ phụ. Chị cho biết, riêng về quản lý đội ngũ từ khâu nhỏ nhất cho đến đo may, tư vấn cho khách hàng cũng phải chặt chẽ. Chặt chẽ và nghiêm túc trong từng phân đoạn phân công, công việc mới cho ra kết quả mỹ mãn và thương hiệu Áo dài Hằng Nga mới được nhiều người ủng hộ đến vậy.

Bình quân mỗi tháng, chị Thúy Hằng cắt gần 150 chiếc áo dài. Khách hàng của chị không chỉ trên địa bàn Vũng Tàu mà còn từ nhiều địa phương khác cũng tìm đến để lựa cho mình một chiếc áo dài đẹp, ưng ý nhất. Đồng thời chị còn được nhiều cơ quan, các đơn vị tổ chức sự kiện trong và ngoài tỉnh tin tưởng lựa chọn tham gia thiết kế trang phục áo dài cho các tiết mục văn nghệ, liên hoan, hội diễn…

Áo dài Hằng Nga được thiết kế luôn mang đậm sắc màu dân gian, cổ và tay áo được thiết kế mềm mại, tạo nên vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa cổ điển, đằm thắm cho người mặc. Chị nói, nếu áo dài mà chỉ dành cho người dáng chuẩn thì không còn là áo dài truyền thống nữa. Bởi thế, chị trăn trở suy nghĩ rất nhiều để tạo ra những sản phẩm hợp với nhiều dáng người, che được khuyết điểm, đồng thời tạo điểm nhấn và thanh thoát cho người mặc, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Nối tiếp những thành công, chị vừa mới đạt danh hiệu Á khôi Miss áo dài và được đánh giá là một trong những cá nhân thành công bậc nhất tại cuộc thi Hoa khôi Doanh nhân Sắc Tâm Tài 2022 vừa mới diễn ra tại TP.Cần Thơ trong tháng 3 và tham gia các show diễn tại TP.Hồ Chí Minh cũng được đánh giá cao. Vinh dự hơn nữa trong năm 2020 chị là thí sinh duy nhất đại diện cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia cuộc thi thiết kế “Tự hào áo dài Việt 2020”, do Trung ương hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức, chị đã xuất sắc đoạt giải phong cách ấn tượng với Bộ sưu tập danh lam thắng cảnh Vũng Tàu…

Ngoài thiết kế áo dài ra chị còn là người hết mình vì cộng đồng. Chị tích cực làm nhiều điều thiện nguyện. Mới đây nhất là chị đã ủng hộ cho bệnh viện Vũng Tàu nhiều thiết bị, và áo y tế làm mát tản nhiệt cho cán bộ y tế tham gia công tác phòng chống dịch. Chị tự tay may và trao tặng hàng trăm chiếc khẩu trang cho Hội Phụ nữ phường 7, TP. Vũng Tàu. Ngoài ra chị tham gia các chương trình từ thiện ngoài tỉnh cũng như trao tặng rất nhiều áo dài cho các em HS, SV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cháy bỏng tình yêu quê hương

Chị vừa cắt may vừa bộc bạch “Tôi rất yêu và tự hào là người Vũng Tàu vừa được cống hiến hết mình vừa đam mê sáng tạo lên những bộ áo dài bằng những danh lam thắng cảnh của vùng đất này để giới thiệu cho khách trong và ngoài nước, qua đó giúp họ hiểu hơn về du lịch Vũng Tàu.

Để có được kết quả như ngày hôm nay, hơn 35 năm qua tôi đã không ngừng học hỏi, không ngừng sáng tạo để thiết kế những bộ áo dài đẹp. Như “hữu xạ tự nhiên hương” khách cũ đến lại giới thiệu cho khách mới thế nên trong thời gian tới tôi sẽ không ngừng nâng cao chất lượng của mỗi chiếc áo dài, tối ưu nhất về giá thành để mọi phân khúc khách hàng đều có thể hài lòng nhất, ấn tượng nhất”.

Với những bộ sưu tập áo dài của chị trải qua rất nhiều công đoạn. Như bộ sưu tập “Giấc mơ” và “Danh lam thắng cảnh Bà Rịa - Vũng Tàu” từ khâu in ấn, cắt may và hoàn thiện, tất cả công đoạn chị và đồng nghiệp phải tập trung cùng làm trong 20 ngày. Để có tà áo dài chân thực, chị Thúy Hằng đã sử dụng công nghệ in 4D, in hai mặt - đây là công nghệ in áo dài mới nhất tại Việt Nam hiện nay.

Các bạn "mẫu nhí" mặc áo dài do chị Thúy Hằng thiết kế.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thanh Tuyền, Giám đốc phòng khám Thanh Tuyền CLinic 48 - 50 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu là một khách quen may áo dài của chị Thúy Hằng đã hơn 10 năm nay cho biết: “Tôi yêu vẻ đẹp của áo dài Việt, và rất hợp “gu” thiết kế của Áo dài Hằng Nga về phom, dáng rất chuẩn cũng như thái độ phục vụ khách hàng. Mẫu mã ở đây rất đa dạng. Tuy không phải là trang phục để mặc thường xuyên nhưng diện vào các dịp lễ, các sự kiện thì áo dài vẫn là sự lựa chọn phù hợp của phụ nữ. Tôi rất tự hào khi được mặc lên áo dài Việt”.

Khó có thể dùng lời lẽ nào để diễn tả hết sự đam mê áo dài của NTK Nguyễn Thúy Hằng. Còn rất nhiều thời gian cho chặng đường phía trước, hy vọng rằng ngọn lửa đam mê ấy cứ mãi bùng cháy trong con người chị để chị luôn tạo ra những sản phẩm áo dài để đời, tạo ra những bộ sưu tập luôn đọng lại ấn tượng trong lòng khán giả và khách hàng. Để ai mặc lên cũng tự hào là người phụ nữ Việt như câu ca dao: “Quê hương là chiếc áo dài - Eo thon gánh cả dặm dài nước non”.

Bài, ảnh: THÙY DƯƠNG