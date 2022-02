Dấn thân & an lành!

“Tháng Giêng là tháng ăn chơi!”.

Câu ngạn ngữ ấy dù đã ăn sâu vào máu thịt nhiều người, vào lúc này đã không còn phù hợp với thực tế khi cả xã hội đã và đang đối mặt với dịch bệnh COVID-19, thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, chống dịch hiệu quả, khôi phục và phát triển nhanh kinh tế xã hội”. Các ca nhiễm COVID-19 được công bố mỗi ngày, ngày sau cao hơn ngày trước, tuần sau cao hơn tuần trước, nhưng các ca tử vong giảm sâu, nhịp sống kinh tế xã hội vẫn bình tĩnh chuyển động theo chiều hướng tích cực, đất nước không còn đóng băng, đi lại – hoạt động giao thương được khích lệ, khi cả nước trên dưới 200 triệu liều vắc xin phòng chống COVID-19 đã được tiêm chủng, mọi người nghiêm chỉnh thực hiện 5K, thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 do Việt Nam sản xuất giá bán chỉ từ 8 đến 12.500 đồng/viên do bộ Y tế công bố được bán rộng rãi; các bài thuốc sử dụng thảo dược để xông mũi, họng phát huy hiệu quả - bài học chiến thắng từ đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam tại đấu trường Ấn Độ.

Các chuyên gia, nhà hoạt động xã hội đang nói nhiều đến khái niệm DẤN THÂN và AN LÀNH. Chỉ có dấn thân, chấp nhận và dám đương đầu với mọi khó khăn, thách thức để cuộc sống vận hành không ngừng nghỉ, để con trẻ được đến trường; du lịch tết Nhâm dần bùng nổ đón nhiều triệu lượt khách; để các đội tuyển quốc gia bóng đá nữ, đội tuyển bóng đá nam U23 đấu giải Đông Nam Á giàu khát vọng, mạnh mẽ tinh thần Việt Nam không bỏ cuộc trước sự tấn công, tàn phá của dịch COVID-19 – đem vinh quang về cho Tổ quốc. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, trụ thế 96 năm vừa viên tịch luôn nêu cao tinh thần “Phật giáo dấn thân” phục vụ nhân sinh, phụng sự xã hội bác ái. Dấn thân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đề cao trách nhiệm cộng động: AN LÀNH để DẤN THÂN, DẤN THÂN phải AN LÀNH, đặt tính mạng của người dân trên hết, trước hết!

Chị Trần An Bình viết cảm nhận “Ngọt đắng” trên trang cá nhân, rằng Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, TP.Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng và cả nước đón Tết Nhâm Dần trong sự dấn thân và an lành. Sau Tết, sự trùng hợp thời gian của Nguyên tiêu và ngày Tình nhân-Valentine, nhu cầu giao tiếp, thuận lợi đi lại, du lịch thêm đà khởi sắc. Chị Trần An Bình viết: “Nguyên tiêu và Valentine, cặp mộc và cây nguyệt quế nhà tôi đẫm hương, tôi sẽ chờ trăng rằm đêm nay trong im lặng một mình, lắng nghe rằm đang gửi những rạo rực và cả khắc khoải vào đêm, để cảm thấy bồi hồi khi nhớ về ai đó trong câu chuyện “trăng non” ngày ấy. Đêm nay trăng đẹp nhất trong năm. Nguyệt quế lặng lẽ một mùi thơm. Công việc sau Tết trở lại bình thường, cuộc sống không ngừng nghỉ. Guồng máy quay đều. Gác lại phía sau mọi phiền muộn của một năm đại dịch hoành hành. Tôi đang vượt qua cột mốc đón nhận sự an yên, trẻ mãi, đáng yêu mãi cuộc đời này…”.

Một nhóm bạn trẻ ở Bà Rịa – Vũng Tàu sau Tết Nhâm Dần bàn luận khai xuân “Hành trình an yên”, luyện rèn kỹ năng sống cho mình, cho bạn, cho người trẻ và người già. Bạn Nhã Phương, cử nhân kinh tế, chuyên gia tài chính hào hứng: “Hành trình an yên, chủ động truyền lửa – năng lượng sống tích cực, sống tử tế và giàu tình thương yêu, trẻ mãi không già, chủ động thích ứng, an yên tích cực”.

Hai cuốn sách được ưa thích dịp Valentine-2022, truyền cảm hứng sống an yên-dấn thân-tích cực. “Tuổi già thanh thản” của tác giả người Mỹ Ezara Bayda & Elizabeth Hamilton. Điều mà hai tác giả đã tổng kết cuộc đời: Sự già nua không bắt đầu khi ta vượt ngưỡng tuổi 60, 65. Khi ta 20 tuổi, ta có thể cảm thấy 30, cảm thấy già, sắp phải chết. Tác giả từng chịu nhiều đau khổ, có 10 năm làm tình nguyện viên trong bệnh viện đã mang đến cho người đọc một cách nhìn khác, lối sống tích cực cho những ai đã (và sắp) bước vào tuổi già, giúp những năm tháng cuối đời có cuộc sống thanh thản, an yên, tươi trẻ, sống có ý nghĩa, không còn là nỗi u buồn nữa. Một cuốn sách khác “I am still alive - Tôi vẫn sống” của nhà văn nữ Kate Alice Marshall sống ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương với gia đình và các thú cưng, trong gian khổ và cả sự cô đơn bà thường dành cả mùa hè chèo thuyền kayak và cắm trại dọc eo biển Puget, đọc cuốn sách mình thích, viết cuốn sách mình yêu, tận hưởng, tránh xa lối sống tiêu cực. Bà sống vui, sống khỏe, an yên đến kỳ lạ.

Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mark nói: “Tự do là tất yếu”. Sống và làm việc theo Hiến pháp & pháp luật, dấn thân và tận hiến, tử tế, giàu tình thương-đấy chính là kết quả của một cuộc hành trình an yên-chủ động tích cực. Nhà giáo Tống Minh Hùng, 92 tuổi đời, 65 tuổi Đảng-124/36 đường Bình Giã, Vũng Tàu đã có lời chúc Tết đại diện cấp ủy và chính quyền cơ sở khi đến mừng tuổi cụ, cũng là nhắc nhở các con cháu, bạn hữu xa gần: “Tâm sáng, không làm điều trái với lẽ đời, với lương tâm là thu về quả ngọt, tránh xa giọt đắng, đấy chính là cuộc hành trình của an yên vậy!”

QUỐC TOÀN