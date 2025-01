Thói bạo lực và cái giá phải trả

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra tình trạng một số người có hành vi sử dụng vũ lực, côn đồ hung hãn sau khi xảy ra va chạm giao thông. Mới đây, người dân không khỏi bàng hoàng xót xa trước thông tin anh N.T.B. (ngụ Bình Dương) do chấn thương não nghiêm trọng, không còn khả năng cứu chữa nên bệnh viện đã làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

Trước đó, vào tối 30/12/2024, tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - NE8 thuộc phường Thới Hòa (TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy.

Theo hình ảnh từ clip do người dân ghi lại, anh N.T.B.- người điều khiển một trong hai xe máy kể trên, bị người đi xe còn lại quật ngã xuống đường, dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu. Thấy anh B. nằm bất động, người này mới dừng lại và rời khỏi hiện trường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định danh tính, bắt khẩn cấp Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê tỉnh An Giang), là nghi can đánh anh B. nhập viện cấp cứu. Bước đầu, nghi phạm khai đánh người do mâu thuẫn sau khi va chạm giao thông.

Va chạm giao thông trên đường phố là điều không ai mong muốn. Những tình huống va chạm nhẹ, có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng thay vì bình tĩnh giải quyết thì nhiều người lại sử dụng nắm đấm, hung khí để đánh nhau trên đường phố, thậm chí là phá hoại tài sản của nhau. Hành vi không đúng mực này gây ảnh hưởng đến người khác, làm mất trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, tạo tiền lệ xấu, khuyến khích cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực thay vì bằng biện pháp hòa giải, ứng xử văn minh.

Những ứng xử thiếu văn hóa giao thông như trên đã dẫn đến những tai nạn đáng tiếc xảy ra, khiến nhiều người bị thương, thậm chí là tử vong và phải vào tù, để lại hệ lụy lâu dài cho gia đình và xã hội.

Tết Nguyên đán Ất Tỵ đã cận kề. Đây cũng là thời điểm có nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khi mật độ người và phương tiện lưu thông tăng cao. Để góp phần xây dựng văn hóa giao thông, hạn chế hành vi bạo lực khi va chạm giao thông, trước hết, mỗi người dân khi điều khiển phương tiện trên đường cần nghiêm túc chấp hành pháp luật về giao thông; đặc biệt tuân thủ các quy tắc giao thông; đi đúng làn đường, phần đường quy định, không lạng lách, đánh võng, không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Nếu chẳng may xảy ra va chạm giao thông trên đường, mọi người cần bình tĩnh, ứng xử văn minh trên tinh thần thượng tôn pháp luật và tôn trọng lẫn nhau. Tuyệt đối không sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Việc đánh người là vi phạm pháp luật, tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bản thân từng người hãy góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông bằng tinh thần thượng tôn pháp luật trong mọi tình huống cũng như lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm giao thông.

