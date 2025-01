Nâng cao đạo đức công chức ngành thuế

Mới đây, tại hội nghị tổng kết ngành Thuế, lãnh đạo tỉnh đến dự khi phát biểu chỉ đạo đã nhấn mạnh: “Năm 2025 bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngành Thuế cần chú trọng tuyên truyền nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức thuế”.

Thời gian qua, trong bối cảnh cả nước đã xảy ra tình trạng nhiều cán bộ thuế bao che, tiếp tay cho những đường dây mua bán hóa đơn trái phép, gây thiệt hại lớn cho Ngân sách Nhà nước. Điển hình, giữa tháng 12/2024, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án 55 bị cáo trong vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, “bảo kê” cho đường dây mua bán trái phép hóa đơn với số tiền lên đến gần 14.000 tỷ đồng. Những người này đã phải chịu hình phạt thích đáng. Tuy nhiên, điều mà nhiều người lo lắng, đó là gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến sự phát triển của DN chân chính và làm suy yếu niềm tin của xã hội vào hệ thống quản lý.

Những năm qua, cùng với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ đọng tiền thuế, ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách hành chính. Đáng chú ý nhất là Tổng cục Thuế đã đưa vào vận hành hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) toàn quốc; góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, giảm chi phí xã hội, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Sự nỗ lực này của ngành thuế được cộng đồng DN, NNT đồng tình ủng hộ và an tâm sử dụng. Nhờ đó, số thu ngân sách không ngừng tăng cao. Năm 2024, lần đầu tiên, ngành Thuế cán mốc thu ngân sách nhà nước 1,7 triệu tỷ đồng, bằng 116,5% dự toán (tương ứng vượt 245.588 tỷ), bằng 113,7% so với thực hiện năm 2023. Riêng tại Bà Rịa- Vũng Tàu, năm 2024, thu ngân sách Nhà nước qua ngành thuế đạt 77.089 tỷ đồng, đạt 120,5% dự toán pháp lệnh và bằng 106,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vẫn còn một bộ phận cá nhân, DN với ý thức chấp hành pháp luật thuế chưa cao đã cố tình phát hành, mua bán, sử dụng HĐĐT nhằm thu lợi bất chính, chiếm đoạt tiền thuế, ngân sách nhà nước. Cơ quan Công an đã khởi tố nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” trong đó có sự tiếp tay của cán bộ thuế.

Trước thực trạng trên, mới đây trong thư ngõ gửi đến NNT, Tổng Cục Thuế đề nghị NNT khi mua, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải sử dụng hóa đơn theo đúng thực tế phát sinh được quy định. NNT không mua bán HĐĐT và kịp thời cung cấp thông tin các đối tượng rao bán HĐĐT cho cơ quan Thuế và cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc theo đường dây nóng được đăng tải trên website của cơ quan Thuế và cơ quan Công an các địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, cùng với việc đề nghị NNT tuân thủ các quy định, ngành Thuế cần đẩy mạnh tuyên truyền đạo đức cho cán bộ, công chức thuế; tăng cường kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là công chức thường xuyên tiếp xúc với NNT, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn trong quá trình thực thi công vụ.

THÀNH VINH