Ông đui lái xe, gã mù cười nhạo

“Ông bị đui hả? Không thấy đèn đỏ hay sao”?, anh thanh niên ngồi xe máy ngoái cổ xổ thẳng mặt ông lái xe hơi vừa bấm còi phía sau.

Người phụ nữ đang dừng xe trên làn có vạch mắt võng cũng cười mỉa ra vẻ ủng hộ cái anh chàng kia lắm. “Chửi nữa đi, đáng đời. Đang trưa. Đèn đỏ mà bấm còi. Chẳng có tí văn hóa gì?” - Chị ta đang nghĩ thầm và ngoái lại, lia mắt hình viên đạn.

Hẳn chị ta cũng muốn chửi lắm, nhưng cái bản lĩnh đi đường chưa đủ. Chửi người ta, gặp người hiền thì không sao, họa đúng kẻ dữ, có khi rách việc. Thôi cứ “tọa” giữa đường, coi 2 hổ đấu nhau.

Người “đui” cũng chẳng vừa. Vốn dĩ anh ta đã hạ kính sẵn nãy giờ. Nghe anh kia chửi mình thì xối thẳng: “Đã mù luật còn to mồm. Không thấy đèn rẽ phải à. Tui đui hay ông mù”.

Anh đi xe máy biết “đụng hàng” nên thôi, không ngoái lại nữa. Chị xe máy gượng gạo tắt cái nụ cười mỉa mai. Nhưng cả hai thì vẫn nhất quyết đứng đó, chắn trước cái làn rẽ phải. Bỏ mặc những kẻ phía sau, mắc kẹt trong cơn hí hửng vì tưởng được đi theo đúng đèn tín hiệu.

Mấy giây đèn đỏ, mọi thứ qua nhanh, chẳng có ẩu đả gì!

Cái chuyện dừng đèn đỏ ở làn được phép rẽ phải đang trở thành chuyện được nhiều người quan tâm trên mạng, sau bài đăng của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu về những giao lộ được rẽ phải ở Vũng Tàu. Sở dĩ nó “hot”, hẳn cũng nhiều người đã từng bị cho là “đui” giống người đàn ông kia.

Nhưng phần nhiều là bực bội vì chưa từng một lần có cơ hội rẽ phải (khi đèn đỏ) vì xe máy cứ túa vào đậu trên vạch mắt võng. Nhiều người mong muốn, cảnh sát giao thông ra đứng đó, phạt vài ba tuần cho người dân hiểu luật. “Ơ hay, chuyện chẳng đến mức đó. Đã đi xe thì phải có bằng lái. Mà đã có bằng lái thì phải biết đèn tín hiệu rẽ phải, biết kẻ vạch mắt võng là không được dừng xe” - có người phản biện.

Ở Vũng Tàu, có giao lộ ngã tư Giếng Nước. Đây vốn dĩ là ngã tư thôi. Nhưng vì kết cấu của đường không đồng nhất. Phạm Hồng Thái thì đường 2 chiều không dải phân cách; 30/4 và Nguyễn An Ninh là đường 2 chiều có dải phân cách. Cho nên, việc thiết lập đèn tín hiệu ở đây có đôi chút khác biệt. Đại loại, đèn xanh bật ở hướng ra từ Phạm Hồng Thái thì đèn vẫn đỏ chậm lại mấy giây ở phía 30/4 đối diện (thông thường ở ngã tư, đèn xanh bên này thì phía đối diện đèn xanh cùng lúc). Vì cái sự khác biệt này, mà một ngày nọ, tôi cũng bị ăn chửi vì mình đi từ Phạm Hồng Thái đèn xanh. Mà hướng Nguyễn An Ninh lúc đó cũng đèn xanh, khiến họ nghĩ mình vượt đèn đỏ.

Kể ra thật rối rắm. Nhưng tất cả những sự rối rắm và bức xúc xảy ra ở những giao lộ như vậy, chung quy đều phát sinh từ việc mọi người không hiểu luật. May là ở Vũng Tàu lưu lượng phương tiện thấp, lại chưa có những tuyến cao tốc đô thị ở nội ô. Chứ chẳng may, lên TP. Hồ Chí Minh mà cũng đi kiểu đó, không chú ý quan sát đèn, không chú ý vạch kẻ trên đường, lại sa vào các làn 80 km giờ thì nguy to. Cũng vì kém về luật, mà nhiều người dù lái xe rất lụa là, cũng không dám đi xa.

Thế thôi, đã chạy xe thì phải hiểu luật. Tránh cái việc ra đường ông “mù” lại chửi ông “đui”. Vì có ông “đui” nào lại được cấp phép lai xe đâu?

MINH AN