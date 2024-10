Mới đây, tại buổi họp xét, đánh giá đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” ở một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, một cán bộ công an đề nghị lãnh đạo những nơi này tiếp tục quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), cùng tự giác thực hiện việc khi đã uống rượu, bia thì không lái xe.

“Hàng ngày có những người sáng ra khỏi nhà, chiều không trở về. Đây là thực tế nhức nhối về tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng. Mỗi ngày cả nước có vài chục người chết vì TNGT, thật đau xót!”, vị cán bộ công an nói.

Từ lâu, TNGT luôn là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Hậu quả do TNGT để lại không chỉ là gánh nặng về mặt kinh tế mà còn gây ra nỗi đau mất mát không gì bù đắp được cho các gia đình. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh đã triển khai quyết liệt công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Điển hình là việc mở đợt cao điểm 45 ngày đêm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây TNGT.

Tuy nhiên, dù lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp từ tuyên truyền cho đến phạt nặng, nhưng trên thực tế còn nhiều người chưa thực hiện tốt những quy định của pháp luật về ATGT, dẫn đến số vụ TNGT, số người chết, người bị thương trên địa bàn tỉnh vẫn khá cao. Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 324 vụ TNGT, làm 152 người chết, 247 người bị thương.

Con số trên khiến nhiều người giật mình. Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến TNGT. Tuy nhiên, phần lớn do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, đi ngược chiều, chạy quá tốc độ, chuyển hướng không quan sát, vượt đèn đỏ…

Câu hỏi làm thế nào để TNGT không còn là nỗi ám ảnh, đồng thời nâng cao ý thức của người tham gia giao thông luôn là vấn đề được chính quyền các cấp và người dân đặc biệt quan tâm. Tháng 11 này, Ban ATGT tỉnh cùng sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” nhằm chia sẻ đau thương, mất mát với gia đình, thân nhân của họ.

Đặc biệt, từ những câu chuyện cụ thể, chân thực về những đau thương, mất mát, tổn thương về thể chất và tinh thần mà các nạn nhân, thân nhân nạn nhân TNGT phải gánh chịu, cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tập trung truyền thông sâu rộng về hậu quả nghiêm trọng và biện pháp phòng tránh TNGT.

Kéo giảm TNGT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ triển khai quyết liệt trong các tháng cuối năm. Để việc thực hiện đạt hiệu quả, địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và mọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về ATGT, cùng tự giác thực hiện việc khi đã uống rượu, bia thì không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu khi lái xe; luôn đội mũ bảo hiểm khi đi tham gia giao thông; đi đúng phần đường, làn đường quy định...

Đặc biệt, cùng nhau xây dựng môi trường giao thông, văn hóa giao thông an toàn để mỗi ngày trôi qua không còn chứng kiến những hình ảnh đau lòng do TNGT gây ra cho từng gia đình và xã hội.

TRIỆU VỸ