Sự lớn mạnh và giàu có

Cuối tuần rồi, hàng chục hộ dân thôn Kho Vàng (tỉnh Lào Cao) có mặt từ rất sớm để dự lễ khởi công tái thiết khu dân cư nơi đây do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đảm nhận. Trong ánh mắt của mỗi người dân, ai ai cũng toát lên niềm vui và hy vọng, từ đây họ không còn phải nơm nớp lo sợ “chạy lũ” mỗi khi có mưa bão nữa.

Khu tái định cư thôn Kho Vàng rộng chừng 2,5ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 40 hộ dân. Theo Petrovietnam, trước 31/12/2024, khu tái định cư này sẽ được hoàn thành, người dân được về ở nhà mới, an toàn hơn, hạnh phúc hơn.

Khu dân cư mới cũng bảo đảm đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân theo quy chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, việc thiết kế và xây dựng khu dân cư mới được thực hiện dựa trên đặc điểm văn hóa, phong tục và tập quán của đồng bào dân tộc Dao và Mông - hai nhóm dân cư chính tại thôn Kho Vàng. Địa điểm mới cách thôn Kho Vàng cũ của thôn khoảng 1,5km.

Toàn bộ kinh phí thực hiện việc tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng từ nguồn quỹ an sinh xã hội, người lao động dầu khí tự nguyện đóng góp.

Trước đó, Petrovietnam cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động trong Tập đoàn quyên góp, đồng thời trích từ nguồn quỹ an sinh xã hội để hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc. Tính đến 20/9, Petrovietnam đã hỗ trợ 50 tỷ đồng và gần 100.000 lít xăng dầu khắc phục bão lũ số 3 ở các tỉnh, thành phố bị thiệt hại.

Đây không phải là lần đầu tiên, Petrovietnam kêu gọi cán bộ, nhân viên và người lao động trong Tập đoàn đóng góp, ủng hộ đồng bào bị bão lũ, những mảnh đời khó khăn. Cách đây 4 năm, người dân miền Trung cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 7. Để giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, Petrovietnam đã phát động phong trào ủng hộ. Và chỉ 15 ngày sau khi phát động, Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên đã quyên góp, ủng hộ và dành 328 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai bão lũ, giúp đỡ người nghèo trong cả nước.

Lãnh đạo Petrovietnam chia sẻ, là Tập đoàn trụ cột, đầu tàu của nền kinh tế đất nước, trải qua hơn sáu thập kỷ hoạt động, Petrovietnam luôn coi công tác an sinh xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài và bền vững. Hàng năm, Petrovietnam dành từ 500 - 700 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng trên 2.000 nhà đại đoàn kết, nhà cho người nghèo. Riêng trong 8 tháng 2024, Petrovietnam đã đóng góp vào công tác an sinh xã hội 469 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy, chung tay chăm lo hạnh phúc của người dân vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm của những người lao động dầu khí đối với cộng đồng, xã hội. Và đó cũng là ý nghĩa của sự lớn mạnh và giàu có. Một tập đoàn, một công ty lớn mạnh và giàu có thật sự, luôn bám rễ sâu trong tình cảm của cộng đồng.

NHẬT MINH