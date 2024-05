An toàn trước hết là cho chính mình

Quán nhỏ, trong ngõ nhỏ, nhưng đều đặn ngày nào cũng đông khách. Tính cả bà chủ và nhân viên có 10 người, phục vụ không ngơi tay cho bình quân khoảng vài trăm thực khách chủ yếu là khách quen trong vòng vài ba tiếng đồng hồ buổi sáng. Sở dĩ quán duy trì ổn định lượng khách quen một phần do độ sạch sẽ, ngăn nắp và món ăn vừa miệng, một phần do giá cả hợp lý, chỉ tầm 25-35 ngàn đồng cho một tô bún riêu, bún mọc hoặc bún bò đầy đặn, ai cũng có thể xin thêm một phần rau, giá mà không phải trả thêm tiền.

Để có thể bảo đảm vừa ngon vừa rẻ lại an toàn, bà chủ quán không chỉ tự tìm thực phẩm tươi sống, có nguồn gốc và kiểm định chất lượng mà còn tự tay sơ chế, làm sẵn những gia vị, rau sống đi kèm. Cứ tầm 10h sáng, khi quán đã thưa khách, chủ cùng nhân viên cặm cụi ngâm, ủ giá trong những chum sành sạch sẽ. Tỏi ngâm giấm, ớt xào cũng là do quán tự làm bằng phương pháp truyền thống, hoàn toàn hữu cơ...

Quy trình sơ chế thực phẩm được chủ quán bố trí khá ngăn nắp, theo quy chuẩn một chiều và thực khách dễ dàng chứng kiến, kể cả khâu rửa chén bát bằng máy công nghiệp dọc theo hành lang quán. Do có lượng khách quen đã ổn định nên quán tính toán sít sao lượng nguyên liệu đầu vào mỗi ngày và gần như không có đồ tồn đọng, phải lưu trữ lâu.

Chủ quán cho biết, có được sự bảo đảm vệ sinh như hiện tại là cả một quá trình vừa học, vừa làm trong suốt vài chục năm qua. Và chỉ khi mình có kiến thức thì mình mới có thể quản được mọi khâu, cũng như truyền đạt lại cho toàn bộ nhân viên các kỹ năng để tuân thủ. Nghề dịch vụ ăn uống, nhân viên ra vào thường xuyên, có người chỉ làm dăm bữa, nửa tháng đã nghỉ, chuyển việc khác nên mình phải chịu tốn kém chi phí đăng ký tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn thực phẩm.

Trên thực tế, không nhiều những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có quy mô nhỏ lẻ tuân thủ tốt các quy định an toàn thực phẩm, đặc biệt là quán cóc, vỉa hè, hoặc nằm sâu trong các con hẻm. Vì vậy, sự tận tâm và có trách nhiệm của chủ quán chính là bí quyết để quán duy trì lượng khách quen ổn định. Sự an toàn của thực khách cũng chính là sự bảo đảm an toàn cho chính chủ cơ sở trước các nguy cơ, trong đó có cả nguy cơ bị xử lý theo quy định pháp luật nếu để xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm.

Trong suốt những ngày qua, tuy mới vào giai đoạn đầu mùa nắng nóng, nhưng ở một số tỉnh, thành lân cận đã xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm với số lượng người mắc lên đến con số hàng trăm cho 1 vụ. Điều đó càng cảnh báo cho các chủ cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng và cơ quan chức năng về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trên thực tế, sau nhiều năm chính quyền và cơ quan chức năng siết chặt công tác quản lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tình trạng vi phạm đã giảm hẳn, bằng chứng là các vụ ngộ độc với nhiều người mắc dần ít ghi nhận xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nguy cơ ngộ độc thực phẩm vẫn luôn tiềm ẩn và vẫn là một mối lo lớn, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu chủ quan.

Tháng cao điểm an toàn thực phẩm của năm 2024 đang diễn ra với nhiều hoạt động tăng cường trong tuyên truyền, thanh, kiểm tra ở tất cả các địa phương. Tháng cao điểm là điểm nhấn để cả cộng đồng cùng được huy động tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó có cả việc tự trang bị kiến thức, ý thức và chuyển đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh, chế biến, cũng như tiêu dùng thực phẩm.

An toàn trước hết là chính mình!

TIỂU CƯỜNG