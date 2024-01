An toàn tính mạng, vui Tết trọn vẹn!

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 do Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang chủ trì diễn ra sáng 9/1, thông tin 11.628 người chết do tai nạn giao thông (TNGT) trên toàn quốc trong năm 2023, khiến ai nấy đều giật mình, xót xa.

TNGT xảy ra do nhiều nguyên nhân nhưng hầu hết nguyên nhân là ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa tốt. Đó là tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, lạng lách, đánh võng, đi ngược chiều, không quan sát, không chấp hành quy định về tốc độ… Đặc biệt là tình trạng sử dụng rượu, bia rồi điều khiển phương tiện giao thông.

Hiện nay, khi đi trên các tuyến đường của tỉnh không khó để bắt gặp nhiều phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, giành đường, lấn tuyến, tránh vượt tùy tiện. Thậm chí, hình ảnh thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm, lái xe đánh võng, tạt đầu ô tô bất chấp nguy hiểm trên đường không hiếm. Các hành vi này vừa gây phản cảm, vừa mất ATGT, thể hiện sự thiếu ý thức của những người điều khiển phương tiện. Đặc biệt, tình trạng vi phạm ATGT trong HS khá phổ biến, nhất là chạy xe dàn hàng 3, hàng 4... gây cản trở và mất ATGT trên đường.

Càng đáng phê phán, lên án hơn là nhiều trường hợp không chỉ đơn thuần vi phạm TTATGT mà còn có hành vi chống đối, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Thậm chí khi xảy ra TNGT, những người có liên quan thường to tiếng, xô xát đánh nhau, gây náo loạn đường phố.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về đảm bảo TTATGT, cũng như hậu quả của TNGT được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo sở, ban, ngành, địa phương thực hiện liên tục, với hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT cũng được lực lượng công an phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức thường xuyên; qua đó, giúp người dân nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít người vi phạm.

TNGT trong nhiều năm qua luôn là vấn đề nhức nhối của xã hội. Đặc biệt, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, người dân được nghỉ dài ngày nên số lượng người về quê, đi du lịch, đi lại tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến TNGT. Mặt khác, Tết đến Xuân về, nhiều đơn vị, gia đình thường tổ chức ăn uống, liên hoan, tiệc tùng và sau những cuộc vui ấy, không ít người vẫn lái xe tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia. Đây là vấn đề đáng lo ngại, có thể dẫn đến những vụ TNGT nghiêm trọng. TNGT không chỉ gây ra nỗi đau, mất mát không gì bù đắp được mà còn tạo gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội.

Do đó, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngoài các giải pháp của cơ quan chức năng trong bảo đảm TTATGT thì ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông là điều kiện quan trọng góp phần kéo giảm TNGT. Người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, như: đội nón bảo hiểm, không chạy quá tốc độ cho phép, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, không lạng lách, đánh võng; chú ý quan sát khi qua đường, chuyển hướng; đi đêm phải trang bị đèn chiếu sáng… Như vậy, vừa có thể bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân, mọi người, đồng thời vừa hưởng trọn niềm vui trong dịp Tết bên gia đình và người thân.

TRIỆU VỸ