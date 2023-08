Ngành du lịch tăng tốc

Những ngày qua, cơ quan chức năng của TP.Vũng Tàu đã kiểm tra công tác trật tự đô thị tại nhiều tuyến đường ở khu vực Bãi Sau như: Thùy Vân, La Văn Cầu, Phó Đức Chính, Phan Văn Trị. Qua đó, ghi nhận còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, bán hàng rong. Ở khu vực dưới bãi biển, một số khách du lịch tổ chức ăn uống, xả rác.

Lãnh đạo TP.Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND các phường liên quan tiếp tục xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán. Đồng thời, yêu cầu Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu bố trí công nhân thường xuyên dọn vệ sinh dưới biển, trên bờ kè, khuôn viên cột cờ, các nhà vệ sinh công cộng.

Lập lại trật tự khu vực Bãi Sau không chỉ tạo mỹ quan đô thị mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của TP.Vũng Tàu nói riêng và Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung trong mắt du khách.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, sự nỗ lực của các địa phương trong việc xây dựng, duy trì hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng góp phần giúp cho du lịch của tỉnh đạt được những kết quả khả quan. Báo cáo mới nhất của Sở Du lịch cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đón hơn 8,5 triệu lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch hơn 8.829 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Theo ông Trịnh Hàng, du lịch tỉnh đã trải qua 7 tháng đầu năm với kết quả vượt kỳ vọng. Đây là kết quả từ sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành. Những con số nêu trên góp phần mạnh mẽ động viên, khích lệ tinh thần nỗ lực của địa phương, DN vượt khó vươn lên, đồng thời tạo động lực, cổ vũ toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Năm 2023, ngành du lịch tỉnh phấn đấu tăng 10% lượng khách (đạt khoảng 13,9 triệu lượt khách), tăng 8% doanh thu (đạt khoảng 14.189 tỷ đồng). Doanh thu từ lưu trú tăng 11% (đạt 5.000 tỷ đồng), doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 12% (đạt 189 tỷ đồng).

Để đạt được mục tiêu này, trong những tháng cuối năm 2023, các địa phương, ngành du lịch, DN du lịch cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã có; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực; tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội độc đáo để thu hút khách...

Lấy lại đà tăng trưởng để xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn là mục tiêu ngành du lịch cả nước, trong đó có Bà Rịa-Vũng Tàu hướng đến. Tại Nghị quyết số 124/NQ-CP vừa ban hành, Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan, địa phương. Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương phối hợp với Bộ Ngoại giao thúc đẩy các hoạt động ngoại giao văn hóa; xây dựng các chương trình văn hóa lồng ghép trong các hoạt động ngoại giao để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đặc biệt, tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có quy mô và uy tín trong khu vực và trên thế giới. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông tại các thị trường khách du lịch quốc tế về chính sách thị thực mới của Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023; chú trọng các hoạt động xúc tiến du lịch tại các thị trường quốc tế trọng điểm, có lượng khách lớn, nhiều tiềm năng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Anh quốc... Tập trung chuẩn bị tốt cho mùa cao điểm du lịch quốc tế bắt đầu từ tháng 9. Đẩy mạnh xúc tiến du lịch bài bản, hiệu quả hơn.

Với sự chỉ đạo nêu trên, cùng với những nỗ lực của ngành du lịch, hy vọng hoạt động du lịch tiếp tục đạt được kết quả khả quan trong thời gian tới.

TRIỆU VỸ