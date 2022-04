Nhân lên những việc tốt

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng hết lời ngợi khen 2 trường hợp cứu người bị nạn. Đó là anh Nguyễn Đức Chính (28 tuổi, trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và Trung úy Thái Ngô Hiếu cùng 5 công nhân Công ty Phát triển xây dựng Đại Phát (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền).

Anh Chính đã nhảy từ cầu Thịnh Long (nối huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) ở độ cao khoảng 30m xuống sông Ninh Cơ để cứu nữ sinh lớp 8 đang chới với trong dòng nước chảy xiết, đưa vào bờ an toàn, chiều 9/4. Trung úy Thái Ngô Hiếu (cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai) cùng 5 công nhân Công ty Phát triển xây dựng Đại Phát thì cứu được 4 người bị đuối nước tại bãi tắm ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, sáng 10/4.

Hành động dũng cảm, nghĩa hiệp của các anh đã được người dân dùng điện thoại quay phim và lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người không tiếc lời gọi họ là những người hùng, bởi các anh đã bất chấp hiểm nguy, lao ra giữa dòng nước chảy xiết với mục đích duy nhất là cứu người. Trung úy Thái Ngô Hiếu cho rằng đây là việc rất “bình thường”, bởi đó là một phần công việc, là nhiệm vụ hằng ngày của anh. Bên cạnh đó là lương tâm con người, khi thấy người bị nạn phải ra tay cứu giúp. Còn anh Nguyễn Văn Quốc, công nhân Công ty Phát triển xây dựng Đại Phát thì cho biết, thấy người bị nạn thì không quan tâm đến sóng to gió lớn thế nào, chỉ biết rằng phải lao xuống cứu người và gặp tình huống đó ai cũng sẽ làm như anh.

Bày tỏ xúc động trước những hành động dũng cảm trên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trong buổi lễ tri ân, khen thưởng đột xuất các cá nhân dũng cảm tham gia cứu nhóm du khách bị đuối nước tại xã Phước Tỉnh, được tổ chức ngày 13/4, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định những hành động cao cả này phải được biểu dương, nhân rộng, lan tỏa khắp nơi, để có thêm nhiều người tử tế, làm những việc tốt đẹp cho đời, để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Tinh thần dũng cảm của các anh đã được lãnh đạo các cấp, các ngành và chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương. Trong đó, Trung úy Thái Ngô Hiếu đã được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký Quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan vượt cấp từ Trung úy lên Đại úy. Gần đây nhất, ngày 15/4, anh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm. Bộ Công an cũng quyết định phát động đợt thi đua trong toàn lực lượng Công an nhân dân, tổ chức học tập, noi gương về tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của Đại úy Thái Ngô Hiếu.

Có thể nói rằng, những tấm gương dũng cảm tương tự nêu trên rất nhiều. Đó là anh thanh niên xông vào đám cháy cứu người; là chàng trai đỡ được cháu bé rơi từ lầu cao chung cư; là những em học sinh bắt cướp; là những “hiệp sĩ đường phố” sẵn sàng ra tay giúp người bị nạn… Khi thực hiện những hành động đẹp đó, họ đều xuất phát từ trái tim, từ ý nghĩ muốn cứu người, để bớt đi nỗi đau mất người thân của gia đình người bị nạn; để quét sạch cái xấu, cái ác, xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Trong rừng thông tin đa dạng trên mạng xã hội, mạng Internet, thông tin tích cực về những tấm gương dũng cảm đó luôn có chỗ đứng quan trọng, được cộng đồng quan tâm chia sẻ, bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Và những hành động đẹp, những tấm gương dũng cảm quên mình vì người khác rất cần được nhân rộng, để có thêm nhiều hành động đẹp, vì một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

NGUYỄN ĐỨC