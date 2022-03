Từng bước bình thường hóa với dịch COVID-19

Số ca mắc COVID-19 của nước ta trong thời gian cuối tháng 2 và đầu tháng 3 đã và đang gia tăng một cách đột biến, chủ yếu lây nhiễm do biến thể BA.2 của biến chủng Omicron, chiếm gần 90% tổng số các mẫu phát hiện trên địa bàn cả nước. Chỉ tính riêng trong thời gian đầu tháng 3, trung bình số ca nhiễm mới trong 7 ngày qua lên tới 147.780 ca nhiễm/ngày, cao điểm lên đến 162.435 ca/ngày.

Báo cáo mới đây của Bộ Y tế nêu rõ, so với tháng trước, số ca mắc mới trong cộng đồng của cả nước tăng 197,9%, số ca tử vong giảm 47,1%, số ca điều trị tại bệnh viện giảm 24,5%, số ca nặng, nguy kịch giảm 43,1%. Tỷ lệ tử vong/ca mắc của 30 ngày qua là 0,2%, giảm so với tháng trước (1%). Từ những số liệu thống kê và diễn biến của dịch bệnh cho thấy, đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở đã kiểm soát có hiệu quả tình hình dịch bệnh, đạt mục tiêu tập trung kiểm soát rủi ro các ca chuyển nặng, các ca tử vong.

Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận, biến thể BA.2 của biến chủng Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh trong cộng đồng và đang thay thế dần biến chủng Delta. Tại Hà Nội, biến chủng Omicron đã ghi nhận ở 20/30 quận, huyện, thị xã; trong đó, biến thể BA.2 chiếm tới 87% tổng số mẫu phát hiện.

Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, vắc xin là lá chắn quan trọng, an toàn nhất trong phòng chống dịch. Tiêm vắc xin trên diện rộng, tăng cường mũi thứ 3 một cách nhanh chóng thì sẽ an toàn hơn trong phòng chống dịch; cùng với việc bảo đảm thuốc chữa trị COVID-19 kịp thời sẽ góp phần ngăn chặn các ca chuyển nặng và các ca tử vong. Thực tế tại các địa phương thời gian qua cũng đã chứng minh rằng phải luôn đề cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch; mọi người, mọi nhà cần chấp hành nghiêm thông điệp 5K. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân biết cách tự phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, cần tăng cường bổ sung nguồn lực cho các tuyến y tế cơ sở; thực hiện hiệu quả 4 tại chỗ và tích cực xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch.

Chuẩn bị sẵn sàng với dự báo dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với biến chủng Omicron, tại phiên họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không hoang mang; nắm chắc và bám sát tình hình thực tiễn để có giải pháp phù hợp phòng, chống dịch tốt, phục hồi nhanh và phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từng bước bình thường hóa với dịch COVID-19.

Từ khi chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128 đến nay, nhờ thực hiện nghiêm thông điệp 5K và làm tốt công tác kiểm soát dịch nên việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội được chủ động triển khai trên diện rộng, với kinh phí khoảng 78.000 tỷ đồng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán đã dành khoảng 9.300 tỷ đồng cho công tác này từ các nguồn khác nhau. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, an ninh trật tự được bảo đảm trên phạm vi cả nước; tình hình tội phạm, an toàn giao thông trong những tháng đầu năm 2022 giảm trên nhiều tiêu chí.

Hướng tới từng bước bình thường hóa với dịch COVID-19 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương, các ngành, các doanh nghiệp cần nắm chắc tình hình địa bàn để có các giải pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả. Tích cực tuyên truyền và vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là chủ quan và không hoang mang, dao động khi biến thể BA.2 của biến chủng Omicron lây lan nhanh trong cộng đồng; tiếp tục thực hiện nghiêm và hiệu quả công thức “5K + vắc xin + thuốc điều trị + công nghệ”. Đồng thời, thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vắc xin trên tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, hoàn thành tiêm mũi 3 trong quý I/2022 cho người từ 18 tuổi trở lên và chuẩn bị chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-11 tuổi…

HOÀNG LÊ