Ai sẽ là ứng viên vô địch của ASEAN Cup 2024

Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia được coi là 4 ứng viên sáng giá cạnh tranh chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Việt Nam được dự báo là đội hàng đầu cho chức vô địch.

1. Có đôi chút tiếc nuối trong danh sách 26 cầu thủ do HLV Kim Sang Sik công bố là thủ môn Văn Lâm bị loại do chấn thương, nhưng về cơ bản, đội tuyển Việt Nam vẫn tập hợp được lực lượng mạnh nhất. Một chút ngẫm nghĩ nữa có chăng là việc cầu thủ có mặt xuyên suốt trong 5 giải AFF Cup vừa qua là Ngọc Hải cũng không được triệu tập. So với 3 kỳ AFF Cup gần đây nhất, một nửa trong danh sách “chốt” của đội tuyển Việt Nam đã có ít nhất 1 lần góp mặt.

Về cơ bản, HLV Kim Sang Sik vẫn tiếp nối thành công của người tiền nhiệm để xây dựng bộ khung hiện tại cho đội tuyển Việt Nam. Kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc dày dặn ở AFF Cup của 13 cầu thủ trên là vũ khí lợi hại để có thể giúp đội nhà đứng vững trước những áp lực thành tích, áp lực khán giả đối phương, sức mạnh chuyên môn của đối thủ trong chiến dịch “tiến sâu” ở ASEAN Cup 2024. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik cũng sử dụng những cầu thủ mới, qua đó thể hiện quan điểm rõ ràng về tính độc lập của mình.

Cùng với một quá trình chuẩn bị đến nửa năm bằng những trận đấu quốc tế có chất lượng cao, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc tranh tài lớn nhất ở khu vực. Vì thế, niềm tin và hy vọng vào những bước tiến vững chắc cho đội tuyển Việt Nam là khả dĩ. Hy vọng, đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra là ít nhất góp mặt trong trận chung kết ASEAN Cup 2024 và cao hơn nữa là đứng trên đỉnh vinh quang của người chiến thắng.

2. Nếu chỉ ra những cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn ở đội tuyển Thái Lan ở thời điểm hiện thời thì không khó để ghi danh Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan. 3 chức vô địch AFF Cup của đội bóng xứ Chùa vàng từ năm 2016 có sự đóng góp rất lớn của bộ ba này.

Nhưng đừng vì những Chanathip, Bunmathan hay Teerasil không tham dự mà vội “mở cờ trong bụng”. Thái Lan vẫn là nền bóng đá hàng đầu khu vực. Họ luôn giới thiệu những lớp cầu thủ kế cận có chất lượng cao. Về cơ bản, đội bóng xứ Chùa vàng vẫn thể hiện được sức mạnh của họ, vẫn đảm bảo tốt ở những trận đấu cần thể hiện vừa qua. Với chất lượng đội hình không hề yếu dù vắng nhiều trụ cột, Thái Lan vẫn là ứng cử viên nặng ký cho ngôi cao.

Về góc độ HLV, dẫu mang về cho Thái Lan 2 chức vô địch AFF Cup nhưng HLV Mano Polking vẫn bị sa thải khi Thái Lan thi đấu không như mong đợi ở vòng loại World Cup 2026. HLV Ishii Masatada đã nhanh chóng được giao tiếp quản chiếc ghế thuyền trưởng với nhiệm vụ đưa bóng đá Thái tiến lên.

Không thể biến giấc mơ vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 thành hiện thực nhưng vị chiến lược gia người Nhật này vẫn được đánh giá cao trong công tác huấn luyện, chỉ đạo. Dưới trướng của HLV Ishii Masatada, Thái Lan được đánh giá tổ chức trận đấu hợp lý, hài hòa giữa tấn công và phòng ngự, qua đó thể hiện đấu pháp chặt chẽ, có tính kỷ luật cao hơn so với người tiền nhiệm HLV Mano Polking.

3. Indonesia có sự thay đổi rất lớn về lực lượng, giữa đội hình dự ASEAN Cup 2024 (ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024) và vòng loại World Cup 2026. Cụ thể tại ASEAN Cup 2024, HLV Shin Tae Yong gọi tổng cộng 33 cầu thủ vào đội tuyển Indonesia, nhưng chủ yếu là những gương mặt chưa quá 22 tuổi.

Chỉ có 8 tuyển thủ tham dự vòng loại World Cup 2026 được giữ lại trong đội hình Indonesia tham gia giải Đông Nam Á lần này. Lần lượt gồm Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan, Hokky Caraka và Rafael Struick. Trong đó, đối chiếu đội hình Indonesia thắng 3-0 Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 3, lưc lượng tham dự ASEAN Cup 2024 giờ chỉ còn Hokky Caraka, Justin Hubner và Marselino Ferdinan.

Việc chỉ cử đội U22, cộng thêm sự vắng mặt của 5 cầu thủ nói trên khiến cho đội tuyển Indonesia gặp khó khăn thực sự. Mặc dù HLV Shin Tae Yong vẫn mạnh dạn đặt mục tiêu vô địch ASEAN Cup 2024 nhưng rõ ràng, tham vọng đó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Với việc Indonesia gặp khó khăn về nhân sự, đây có thể xem là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam trong mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu bảng B tại ASEAN Cup 2024 và tiến sâu tại giải đấu lần này.

4. ASEAN Cup 2024 diễn ra không trong dịp FIFA Days nên giải vô địch quốc gia Malaysia vẫn tiếp tục tranh tài. Vì thế, HLV Paul Marti Vicente đã không thể tập hợp được lực lượng mạnh nhất. Dù vậy, LĐBĐ Malaysia cho biết: “Đội hình có sự kết hợp cân bằng giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và trẻ với 8 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống. Độ tuổi trung bình của đội là 25,9 tuổi”.

Có thể thấy, Malaysia đưa đến ASEAN Cup 2024 với đội hình gồm nhiều gương mặt khá xa lạ. Những cầu thủ quen thuộc có chăng là hậu vệ Donimic Tan, tiền vệ Endrick, Sergio Aguero hay các tiền đạo Paulo Josue, Darren Lok…

Malaysia cũng có rất ít thời gian để tập luyện. Ngày 5/12, họ mới tập trung cùng nhau, sau đó sang Campuchia thi đấu trận đầu tiên vào ngày 8/12. Với lực lượng không được đánh giá cao, quỹ thời gian tập luyện cùng nhau chỉ có 3 ngày nên cho dù là đội bóng mạnh của khu vực nhưng Malaysia không được đánh giá cao ở cuộc đua vô địch.

ANH ĐỨC