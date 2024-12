Kết quả bốc thăm chia bảng FIFA Club World Cup 2025

Rạng sáng 6/12, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho FIFA Club World Cup 2025.

FIFA Club World Cup 2025 có sự tham gia của 32 đội bóng. Các đội được chia vào 8 bảng đấu, diễn ra từ ngày 15/6 - 13/7 năm sau, được tổ chức trên 12 SVĐ tại 11 thành phố của Mỹ.

Những lá thăm may rủi đã “giúp sức” cho chủ nhà Inter Miami rơi bảng đấu dễ thở khi các đối thủ của Lionel Messi và đồng đội chỉ là Palmeiras, Porto, Al Ahly. Đây là cơ hội thuận lợi để Inter Miami có cơ hội lớn để giành tấm vé đại diện của bảng A góp mặt ở vòng đấu tiếp theo. Với cá nhân Messi, anh cũng sẽ có cơ hội để tạo dấu ấn trong một giải đấu cấp CLB quan trọng, có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Inter Miami sẽ đá trận ra quân gặp đối thủ Al Ahly (Ai Cập) vào ngày 15/6 trên sân vận động Hard Rock. Cùng với Inter Miami, đương kim vô địch Champions League Real Madrid cùng Chelsea cũng rơi vào những bảng đấu được nhận định là không quá khó khăn.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng với Al Hilal, Pachuca, Salzburg. Đây đều là những đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Real Madrid. Chelsea không phải là nhóm hạt giống số 1 nhưng cũng gặp may khi những đối thủ mà họ phải chạm trán chỉ là Flamengo, Esperance và Club Leon. The Blues hiện đang thể hiện phong độ tốt ở mùa giải năm nay dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca và đang được đánh giá có thể cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Man City cũng được nhận định là khá thuận lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng G. Ngoài đối thủ nặng ký Juventus, Man City sẽ chỉ phải đụng Wydad FC của Maroc và Al Ain của UAE. Trận đại chiến giữa Man City với Juventus cũng được đánh giá là trận đấu đáng chú ý nhất tại vòng bảng FIFA Club World Cup 2025. Đội bóng của Pep Guardiola sẽ tham dự phiên bản Club World Cup 2025 với tư cách là nhà vô địch bảo vệ danh hiệu, sau khi giành chiến thắng tại giải đấu năm ngoái ở Saudi Arabia (phiên bản 7 đội tham dự).

Các bảng đấu tại FIFA Club World Cup 2025 Bảng A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami Bảng B: PSG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders Bảng C: Bayern Munich, Auckland City, Boca Juniors, Benfica Bảng D: Flamengo, Esperance, Chelsea, Club Leon Bảng E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter Milan Bảng F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai, Mamelodi Sundowns Bảng G: Man City, Wydad AC, Al Ain, Juventus Bảng H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca, Salzburg

Trong khi đó, sau Champions League, những lá thăm lại ngoảnh mặt với Paris Saint-Germain (PSG) khi đẩy đội bóng này vào bảng đấu có sự góp mặt của Atletico Madrid, Botafogo và Seattle Sounders. Atletico chính là đối thủ mà PSG vừa để thua trên sân nhà ở Champions League, Botafogo vừa mới đăng quang tại Copa Libertadores còn Seattle Sounders là chủ nhà.

Tại bảng C, Bayern Munich chính là đội bóng được đánh giá cao nhất song họ vẫn cần có sự thận trọng nhất định khi phải chạm trán Boca Juniors và Benfica. Auckland City có thể xem là đối thủ dễ thở nhất với đại diện Đức.

Đội bóng đồng hương của Bayern Munich là Dortmund sẽ ở bảng F cùng với Fluminense, Ulsan Hyundai, Mamelodi Sundowns. Còn ở bảng E, Inter Milan sẽ lần lượt phải chạm trán với Monterrey, Urawa Red Diamonds và River Plate.

THƯ KỲ