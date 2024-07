Bầu Thắng bỏ bóng đá

Thông tin lãnh đạo CLB Long An gửi văn bản đến Sở VH-TT-DL Long An để trả lại đội bóng khiến cho những ai từng gắn bó với đội bóng này hụt hẫng. Lý do là xuất phát từ vấn đề tài chính.

CLB Long An được trả lại cho Sở VH-TT-DL Long An.

Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm cho biết, sau đại dịch COVID-19 cho đến bây giờ, việc tìm kiếm tài trợ cho đội là rất khó khăn nên chúng tôi đành phải trả lại Sở. Mỗi năm đội phải cần từ 20-25 tỷ đồng để trang trải kinh phí.

Long An cùng với HAGL là 2 đội bóng được coi là tiên phong trong quá trình xây dựng bóng đá chuyên nghiệp. Cũng như bầu Đức ở HAGL, bầu Thắng được biết đến nhiều hơn khi từng xây dựng Đồng Tâm Long An (tên cũ của Long An) thành một thế lực của bóng đá Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của “phù thủy” Henrique Calisto, đội bóng của bầu Thắng (ông Võ Quốc Thắng) đã có gần 10 năm trở thành đối trọng đáng gờm và thu về kết quả gồm 2 lần lên ngôi ở V-League (2005, 2006), 3 lần á quân (2003, 2007, 2008), 1 cúp Quốc gia (2005), 1 siêu cúp Quốc gia (2006). Nhưng trước sự đầu tư mạnh mẽ từ các đội bóng khác bằng những thương vụ bạc tỷ, Long An đã không còn sức hút với các cầu thủ giỏi và rơi vào giai đoạn đi xuống.

Sau V-League 2011, đội bóng này đã xuống hạng, bắt đầu hành trình lên xuống ở V-League và hạng Nhất nhiều lần sau đó. Kể từ 2018 đến nay, Long An yên phận ở hạng Nhất. Tài chính là yếu tố khiến Long An đi xuống trong thời gian qua. Cũng vì vấn đề tài chính nên cuối năm 2015, bầu Thắng đã quyết định đổi tên CLB khi bỏ tên tập đoàn “Đồng Tâm” và chỉ còn gọi “Long An”, với hy vọng tên địa phương sẽ dễ kêu gọi được tài trợ hơn.

Dù vậy, tình hình cũng không khấm khá là bao khi theo Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm, nguồn tiền trong thời gian qua vẫn chủ yếu đến từ các đơn vị thành viên của Đồng Tâm. Bầu Thắng cũng từng đặt mục tiêu trở lại V-League 2023 nhưng “tiền” là lực cản khiến Long An phải chấp nhận số phận ở hạng Nhất.

Dù đã tìm nhiều cách để có tài chính hoạt động nhưng lãnh đạo CLB rơi vào cảnh bất lực. Trả lại đội bóng cho Sở VH-TT-DL Long An là lựa chọn không thể khác với hy vọng là “có đối tác khác có tài chính tốt hơn để đưa đội bóng trở lại đỉnh cao”.

Không trực tiếp điều hành trong thời gian qua nhưng bầu Thắng vẫn có tiếng nói quyết định đến số phận của đội Long An. Việc CLB này bị trả lại đồng nghĩa, bầu Thắng nói lời chia tay với bóng đá. Đó là sự tiếc nuối lớn của khán giả đối với ông bầu này. Dự kiến, công tác bàn giao sẽ được triển khai từ đầu tháng 9. Do quyết định trên nên Long An vẫn chưa tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới.

THƯ KỲ