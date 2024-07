U19 và thực trạng của bóng đá trẻ Việt Nam

Những thất bại liên tục của các đội tuyển trẻ Việt Nam suốt 2 năm qua đang gửi lời cảnh báo cho nền bóng đá quốc gia về nguy cơ tụt hậu. Giới quản lý và chuyên môn có thể phải ngồi lại với nhau để phân tích, mổ xẻ những bài học đã qua, nhằm hướng tới tương lai tích cực hơn.

Dù đã rất cố gắng, nhưng HLV Hứa Hiền Vinh không thể thành công cùng lứa U19 khá yếu trong tay.

Bóng đá trẻ Việt Nam đã chứng kiến hàng loạt đội tuyển trẻ thất bại ở các giải khu vực, châu lục trong 2 năm qua. Sau kỳ tích U20 World Cup 2017, chưa đội tuyển nào có thể mang thêm tin vui đặc biệt về cho CĐV Việt Nam như đã từng chứng kiến. Chức vô địch U23 Đông Nam Á lần thứ 2 có được năm ngoái của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn mang về dường như không đủ khỏa lấp những nỗi buồn thất bại.

Từ đội Olympic, đến U17 Việt Nam, rồi U16 và hiện tại là U19 Việt Nam, người hâm mộ đang dễ thấy sự tụt dốc không phanh của các đội tuyển trẻ. Thậm chí, ở giải U19 Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Indonesia, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh bị loại sớm, mà chưa cần chờ đến lượt trận cuối với U19 Lào.

Theo thống kê thì U19 Việt Nam bị loại từ vòng bảng lần thứ 4 ở sân chơi này trong 8 năm qua. Thành tích tốt nhất của đội tuyển quốc gia U19 trong thời gian này là Huy chương Đồng vào năm 2022. Đây là giai đoạn bóng đá Việt Nam có sự đầu tư lớn cho các cầu thủ trẻ, khi liên tục cho Văn Khang cùng đồng đội đi tập huấn, du đấu lẫn chinh chiến các giải chính thức.

Và so về những cái tên nổi trội, lứa U19 Việt Nam đoạt Huy chương Đồng giải U19 Đông Nam Á 2022 cũng chất lượng hơn những gì HLV Hứa Hiền Vinh có trong tay. Thời điểm đó, HLV Đinh Thế Nam có những Văn Khang, Văn Trường, Đình Bắc, Quốc Việt… đã nổi tiếng ở các giải trẻ. Tuy nhiên, có thể thấy nhóm cầu thủ này cũng chưa phát triển đúng với kỳ vọng khi được lên thi đấu ở các CLB chuyên nghiệp.

HLV Hứa Hiền Vinh nhận nhiệm vụ dẫn dắt U19 Việt Nam từ tháng 5. Ông thầy sinh năm 1973 có một giải đấu thử nghiệm tại Trung Quốc với thành tích là 3 trận thất bại trước U19 Trung Quốc (0-1), U19 Hàn Quốc (0-1) và U19 Uzbekistan (1-2).

So với lứa Văn Khang, Đình Bắc, thế hệ cầu thủ U19 Việt Nam hiện có gây thất vọng cho người theo dõi bóng đá nước nhà. Cái tên thể hiện tốt nhất ở Indonesia là Hoàng Quang Dũng vốn vô danh trước khi được gọi lên U19 Việt Nam. Cầu thủ này chơi ở giải hạng Nhất cho Huế và vừa được phát hiện trong năm qua. Còn lại, những cái tên được xếp vào dạng kỳ cựu như Công Phương (Thể Công Viettel), Long Vũ (Sông Lam Nghệ An) hay Bá Đạt (PVF Công an Nhân dân) gần như mất hút.

HLV Hứa Hiền Vinh hơn ai hết hiểu rõ sự thất vọng của cổ động viên Việt Nam, vì không thể phát huy được nguồn lực đang có trong tay. Nhà cầm quân 51 tuổi sở hữu những cầu thủ ít nhiều được trui rèn ở môi trường chuyên nghiệp, được thi đấu thường xuyên. Tuy nhiên, trận hòa như thua trước U19 Myanmar ngày đầu ra quân cũng phản ánh được chuyên môn đáng lo ngại của tập thể này.

Điều đáng nói khác là ở lứa tuổi U19, các cầu thủ cũng đã được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, đủ điều kiện để trưởng thành. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Hứa Hiền Vinh đều không đáp ứng được kỳ vọng. So với thế hệ của những Quang Hải, Văn Hậu, Tấn Tài, Tiến Linh, Hoàng Đức, Đức Chinh… rõ ràng lứa cầu thủ đàn em có một sự chênh lệch lớn về trình độ.

Dù rằng hệ thống giải trẻ, lò đào tạo trong nước vẫn được duy trì liên tục, tính cạnh tranh rất cao, nhưng chất lượng cầu thủ hiện tại vẫn là câu hỏi lớn cho người làm bóng đá Việt Nam.

