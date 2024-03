Đông Nam Á chưa thể mơ World Cup

Trong cuộc họp báo ra mắt đội tuyển Việt Nam vào tháng 2 năm ngoái, tân HLV Philippe Troussier từng lạc quan về mục tiêu đoạt vé dự World Cup 2026.

Indonesia dù thắng Việt Nam cả 2 lượt trận nhưng cũng khó tiến xa ở vòng loại World Cup.

"World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội là cơ hội cho Việt Nam. Đây là mục tiêu sau cùng mà tất cả chúng ta hướng tới. Dĩ nhiên, đó là mục tiêu đầy tham vọng, nhưng không phải là ngoài tầm với", ông Troussier nói khi đó. Tuy nhiên, HLV Troussier và đội tuyển Việt Nam đã chia tay khi vòng loại thứ 2 của World Cup 2026 châu Á còn chưa kết thúc.

Đông Nam Á đã đá vòng loại ra sao?

HLV Troussier và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đạt thỏa thuận chia tay ngay sau trận thua Indonesia 0-3 tại Mỹ Đình. Đó là kết quả khiến đội tuyển Việt Nam gần như không còn cơ hội vượt qua vòng loại thứ 2 để đi tiếp. Nhưng ngay cả khi vượt qua vòng loại thứ 2, cơ hội "sống sót" của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 cũng gần như là không có, cho dù thể thức sẽ có chút khác biệt so với vòng loại World Cup 2022.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam dù đá rất hay dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo cũng chỉ giành được 4 điểm sau 10 trận, qua đó xếp bét bảng B sau Saudi Arabia, Nhật Bản, Úc, Oman, và Trung Quốc.

Câu chuyện của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup cũng không khác mấy so với các đội Đông Nam Á khác. Tất cả đều có chung một kịch bản: Cùng lắm là đi tới vòng loại thứ 3 và bị loại. Tại vòng loại thứ 2 của World Cup 2026 hiện tại, tình hình của các đội Đông Nam Á rất bi quan.

Ở bảng B, Myanmar đang xếp chót với 1 điểm sau 4 trận và đã hết cơ hội đi tiếp. Còn tại bảng C, Thái Lan và Singapore đang xếp ở 2 vị trí cuối cùng sau Hàn Quốc và Trung Quốc. Nếu như Singapore đã chắc chắn bị loại, thì Thái Lan vẫn còn cơ hội cạnh tranh với Trung Quốc, khi chỉ kém đội xếp thứ 2 bảng C đúng 3 điểm. Chuyến làm khách của Thái Lan tới sân Trung Quốc ở lượt đấu tới sẽ đóng vai trò then chốt trong cuộc đua giành vé còn lại ở bảng C.

Tại bảng D, Malaysia đang xếp thứ 3 với 6 điểm, kém Kyrgyzstan và Oman (cùng có 9 điểm) 3 điểm. Nhìn chung, cơ hội đi tiếp của Malaysia là không cao, khi họ phải làm khách Kyrgyzstan ở lượt trận tiếp theo.

Đội Đông Nam Á duy nhất đang xếp ở vị trí giành quyền vào vòng loại thứ 3 là Indonesia, khi đội bóng xứ Vạn đảo hiện đứng thứ 2 bảng F, chỉ sau Iraq. Đội bóng của HLV Shin Tae Yong đã thoải mái giành vị trí thứ 2 nhờ 2 chiến thắng liên tiếp trước Việt Nam, khiến HLV Troussier phải mất việc.

Gần như chắc chắn Indonesia sẽ cùng đội tuyển Iraq giành quyến đi tiếp ở bảng F, bởi cơ hội để đội tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ là rất khó. Nhưng phải nói rằng, vị trí mà Indonesia có được chủ yếu nhờ Philippines quá yếu, trong khi đội tuyển Việt Nam đã sa sút khủng khiếp.

Khoảng cách giữa Indonesia với các đội hàng đầu châu Á vẫn là rất lớn, bởi ngay ở trận lượt đi với Iraq tại vòng loại thứ 2, thầy trò HLV Shin đã phải chịu thất bại 1-5. Và cần nhắc lại rằng, Iraq mới chỉ là đội hạng khá ở châu Á, vẫn phải xếp "chiếu dưới" so với Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, hay Úc.

Indonesia là đội Đông Nam Á duy nhất từng dự World Cup Indonesia dưới tên gọi Đông Ấn Hà Lan là đội bóng châu Á đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup sau khi được FIFA miễn thi đấu vòng loại của giải năm 1938 ở Pháp, vì giải khi đó có quá ít đội bóng tham gia vào phút chót. Trận thua 0-6 tại vòng 1 ở Reims trước đội á quân Hungary là trận đấu duy nhất tại một vòng chung kết World Cup của đội.

Cơ hội nào cho Indonesia?

Đội bóng Đông Nam Á có nhiều cơ hội tiến xa ở vòng loại World Cup 2026 chính là Indonesia. Nếu vượt qua vòng loại thứ 2, Indonesia sẽ cùng 17 đội tuyển khác được chia thành 3 bảng 6 đội để thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm trên sân nhà và sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền tham dự World Cup 2026, trong khi các đội xếp thứ 3 và thứ 4 giành quyền vào vòng 4.

Khả năng để Indonesia giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu của bảng đấu ở vòng loại thứ 3 này là rất khó, nhưng họ có thể cạnh tranh cho vị trí thứ 3 hoặc 4 để giành quyền vào vòng loại thứ 4. Tất nhiên, họ sẽ phải chơi với phong độ rất cao, cộng với sự may mắn để giành quyền vào vòng 4, bởi các đối thủ ở vòng loại thứ 3 sẽ không "dễ xơi" như Việt Nam hay Philippines. 6 đội xếp thứ 3 và thứ 4 từ vòng 3 được chia thành 2 bảng 3 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm tại một địa điểm tập trung. Đội thắng mỗi bảng giành quyền vào World Cup 2026. Và đội nhì bảng ở vòng 4 sẽ thi đấu cặp play-off theo 2 lượt đi và về để xác định đại diện châu Á tại vòng play-off liên lục địa.

VŨ MẠNH