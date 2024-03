Dẻo dai nhờ bóng chuyền hơi

Không yêu cầu cao về tốc độ và sức mạnh, luật chơi cũng đơn giản, sân chơi linh động, bóng chuyền hơi đang thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia luyện tập.

Giải bóng chuyền hơi mở rộng do CLB bóng chuyền hơi nam - nữ Đại An, phường 9, TP.Vũng Tàu tổ chức vào đầu năm 2024.

Rèn luyện sức khỏe

Tận dụng khoảng sân của trụ sở khu phố, hàng ngày vào các khung 6 giờ sáng và 16 giờ 30 chiều, các thành viên CLB bóng chuyền hơi KP.3, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu lại đến sân để tập luyện.

Ở tuổi 70, ông Nguyễn Văn Trung vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn thực hiện các đường chuyền bóng đẹp mắt cho đồng đội. Luyện tập hơn 3 năm nay, bộ môn bóng chuyền hơi mang lại cho ông sức khỏe, sự dẻo dai, bệnh đau nhức xương khớp cũng giảm hẳn. “Môn thể thao này có nhiều ưu điểm và phù hợp với người cao tuổi. Lúc đầu tập để rèn luyện sức khỏe, nhưng dần trở thành yêu thích nên ngày nào tôi cũng phải ra sân”, ông Trung nói.

Tương tự, công viên khu Đại An, phường 9, TP.Vũng Tàu lâu nay trở thành “đại bản doanh” của CLB bóng chuyền hơi nam - nữ Đại An. Mỗi buổi sáng sớm và cuối giờ chiều hàng ngày, các VĐV thi đấu hăng say, sôi nổi.

Ông Trình Văn Đoàn, Chủ nhiệm CLB bóng chuyền hơi nam - nữ Đại An cho biết, khoảng 10 năm trước, từ một nhóm người chơi tự phát, bóng chuyền hơi dần thu hút nhiều người dân phường 9. Đến năm 2022, cùng với việc được Nhà nước đầu tư sân bãi đẹp, CLB chính thức thành lập.

Phong trào tập luyện bóng chuyền hơi phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Trong ảnh: Giải bóng chuyền hơi giao hữu giữa đội nữ Đài PT-TH tỉnh cùng đội phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu.

Với cơ cấu bộ máy gồm 1 chủ nhiệm, 2 phó chủ nhiệm phụ trách chuyên môn và tài chính, cùng 1 thành viên Ban chấp hành phụ trách kết nối cộng đồng, CLB bóng chuyền hơi nam - nữ Đại An trực thuộc Hội Người cao tuổi phường 9 là mô hình CLB bóng chuyền hơi đầu tiên tại TP.Vũng Tàu được tổ chức quy củ, hoạt động bài bản, hiệu quả, với gần 40 thành viên tham gia tích cực, trong đó có cả những người trẻ.

Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, CLB bóng chuyền hơi nam - nữ Đại An, phường 9 còn đi đầu trong tổ chức các giải thi đấu bóng chuyền hơi, thu hút nhiều đội bóng chuyền hơi của tỉnh và các tỉnh thành bạn tham dự. Trong đó, giải bóng chuyền hơi truyền thống phường 9 mở rộng được CLB tổ chức hàng năm đã xây dựng được thương hiệu, phát huy tinh thần thể thao gắn kết cộng đồng, sẻ chia, lan tỏa lòng nhân ái.

"Bóng chuyền hơi không chỉ giúp mọi người rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi để chúng tôi giao lưu, kết nối với những người bạn ở tuổi xế chiều. Dù có bận rộn đến mấy, tôi cũng bố trí thời gian hợp lý để ra sân", bà Lê Thị Ly, thành viên CLB bóng chuyền hơi nam - nữ Đại An chia sẻ.

Bóng chuyền hơi cũng gần giống như bóng chuyền truyền thống, là môn thể thao phong trào mang tính tập thể, dễ chơi, dễ tập luyện, kỹ thuật đơn giản, phù hợp mọi độ tuổi, đặc biệt là người cao tuổi. Đây cũng là môn thể thao phù hợp điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi khu dân cư. Bởi, diện tích sân vừa phải, không cần đúng quy chuẩn, có thể chơi tại sân nhà văn hóa, sân trường học, sân cơ quan, công viên…

Sân chơi bổ ích

Bóng chuyền hơi không phức tạp, không đòi hỏi thể lực, tốc độ hay sức mạnh cơ bắp, lại ít gây chấn thương... nên ai đủ sức khỏe đều có thể tham gia tập luyện. Bóng chuyền hơi không có động tác kỹ thuật khó, nhưng lại tạo cho người chơi sự uyển chuyển, linh hoạt, tăng vận động dẻo dai cho cơ, khớp gối, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhờ đó, phong trào tập luyện bóng chuyền hơi ngày càng thu hút nhiều người dân.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh cho biết, những năm qua, môn bóng chuyền hơi phát triển mạnh mẽ, là sân chơi bổ ích cho nhiều đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi. Nhiều địa phương, cơ quan, ban, ngành, trường học tận dụng địa điểm, sân bãi cơ quan, trụ sở để làm sân tập luyện. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân, tạo thói quen tốt trong việc rèn luyện TDTT trong toàn dân.

Để tiếp tục lan tỏa phong trào tập luyện, trung tâm luôn tích cực hỗ trợ các địa phương trong việc tập huấn, tham gia công tác trọng tài, hướng dẫn tổ chức các giải bóng chuyền hơi theo hình thức xã hội hóa. Đồng thời khuyến khích các địa phương quan tâm bố trí nguồn kinh phí, quỹ đất… để đầu tư cơ sở vật chất, địa điểm tập luyện, thi đấu bóng chuyền hơi nhằm giúp bộ môn này phát triển toàn diện.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC