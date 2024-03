30 ngư dân tham gia Lễ hội đua thuyền thúng

Chiều 24/3, tại khu vực đê hữu cửa biển Lộc An (xã Lộc An), UBND xã Lộc An, huyện Đất Đỏ tổ chức Lễ hội đua thuyền thúng.

Ngư dân Lộc An tham gia Lễ hội đua thuyền thúng.

Tham gia Lễ hội năm nay có 30 ngư dân đến từ các ấp trên địa bàn xã. Các ngư dân thi chèo thuyền thúng đơn (mỗi thúng 1 người chèo) với cự ly 100m. Các ngư dân bốc thăm chia ra 6 lượt thi đấu, mỗi lượt 5 thuyền thúng. Sau một buổi chiều thi đấu, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các ngư dân đạt thành tích.

Chiều cùng ngày cũng diễn ra chương trình ẩm thực với các món ăn đặc trưng của địa phương và tổ chức các trò chơi dân gian như: đập heo đất, kéo co, nhảy bao bố, đan lưới, đi cầu khỉ… Các nội dung đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống trên địa bàn, là hoạt động thiết thực để quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa truyền thống nghề biển, làm tiền đề để phát triển du lịch.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU