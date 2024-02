Trao 300 phần quà Tết với tổng trị giá 300 triệu đồng

Ngày 5/2, Hội Golf tỉnh và sân golf The Bluffs Grand Ho Tram (huyện Xuyên Mộc) đã trao 50 triệu đồng vào chương trình “Tết quân - dân” do Ban Chỉ huy Quân sự TX. Phú Mỹ tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại diện Hội Golf tỉnh và sân golf The Bluffs Grand Ho Tram phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự TX. Phú Mỹ trao quà cho người nghèo tại địa phương.

Trước đó, Hội Golf tỉnh và sân golf The Bluffs Grand Ho Tram cũng đã hợp với UBND huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao 250 suất quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Kinh phí quà tặng được Hội Golf tỉnh trích từ số tiền 300 triệu đồng đã huy động được thông qua giải "Swing for Happy Tết" do Hội Golf tỉnh phối hợp cùng sân golf The Bluffs Grand Ho Tram tổ chức ngày 5/1 vừa qua.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC