Chuẩn bị chu đáo cho Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XII

Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh lần thứ XII, năm 2024 sẽ khai mạc ngày 24/2. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kế Toại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó trưởng Ban tổ chức HKPĐ tỉnh về công tác tổ chức sự kiện này.

HKPĐ là sân chơi phong trào lành mạnh cho các em HS trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: HS Trường THPT Trần Nguyên Hán (TP.Vũng Tàu) thi đấu môn bóng rổ HKPĐ cấp trường năm 2023.

 Phóng viên: Chương trình HKPĐ tỉnh lần thứ XII sẽ diễn ra như nào, thưa ông?

- Ông Nguyễn Kế Toại: Thực hiện Kế hoạch số 274/KH-UBND về việc tổ chức HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XII, năm 2024, huấn luyện và tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ X, Sở GD-ĐT, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh lần thứ XII đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai HKPĐ các cấp.

Hiện nay, 100% trường THPT, phòng giáo dục huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức xong HKPĐ cấp trường, huyện, thị xã, thành phố và thành lập đội tuyển đủ điều kiện tham gia HKPĐ tỉnh lần thứ XII, năm 2024. Năm nay có 45 đơn vị đăng ký tham gia HKPĐ tỉnh; trong đó, 8 phòng GD-ĐT, 34 trường THPT, 3 trung tâm GDTX với 3.126 HS và 468 cán bộ, HLV tham gia.

HKPĐ diễn ra từ 24/2 đến 18/3 và tổ chức tại 7 địa điểm ở TP.Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ. Lễ khai mạc tổ chức ngày 24/2 tại SVĐ Bàu Thành (huyện Long Điền). Dự kiến, Ban tổ chức sẽ trao 550 bộ huy chương các loại cho 12 môn thi đấu gồm: bóng đá, điền kinh, cầu lông, bơi lội, cờ vua, bóng rổ, bóng chuyền, taekwondo, vovinam, võ cổ truyền, đá cầu và bóng bàn.

 Thưa ông, để HKPĐ diễn ra thành công, Ban tổ chức đã chuẩn bị như thế nào cho lễ khai mạc cũng như chương trình thi đấu?

- Công tác chuẩn bị cho HKPĐ tỉnh đã được Sở GD-ĐT triển khai bảo đảm đúng tiến độ. Cụ thể, Ban tổ chức đã thành lập 5 tiểu ban gồm: tiểu ban tuyên truyền, khai mạc; tiểu ban chuyên môn và tổ chức thi đấu; tiểu ban nhân sự; tiểu ban cơ sở vật chất, an toàn cho thi đấu và tiểu ban giúp việc các tiểu ban để thực hiện nhiệm vụ theo quyết định phân công.

Về cơ sở vật chất, Ban tổ chức đã thành lập đoàn khảo sát các địa điểm ở trường học, địa phương. Đồng thời, đánh giá chất lượng, lựa chọn địa điểm thi đấu đạt tiêu chuẩn và phù hợp với từng bộ môn. Đến nay, các địa điểm cơ bản bảo đảm đủ điều kiện để tổ chức thi đấu các môn.

Về công tác chuyên môn và tổ chức thi đấu, Sở GD-ĐT đã làm việc với Sở VH-TT, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đề nghị điều động, bố trí đội ngũ trọng tài hỗ trợ chuyên môn, điều hành cũng như lên lịch thi đấu đảm bảo đúng điều lệ, quy định.

Bên cạnh đó, sở cũng đã làm việc với Công an tỉnh, Sở Y tế đề nghị chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ an ninh trật tại lễ khai mạc cũng như quá trình diễn ra các môn thi đấu. Đối với công tác tuyên truyền, sở đã đề nghị các địa phương, trường học treo băng rôn, bảng hiệu tuyên truyền, cổ động tại các trường học và nơi công cộng theo quy định.

 Ông đánh giá thế nào về quy mô, chất lượng và điểm khác biệt của HKPĐ tỉnh năm nay?

- Năm nay, điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thi đấu đã được các địa phương, đơn vị quan tâm, có sự chuẩn bị chu đáo. Nhờ đó, các môn thi đấu trong chương trình diễn ra thành công, đạt chất lượng chuyên môn, thành tích thi đấu của HS ở các môn được nâng lên.

Theo điều lệ HKPĐ toàn quốc năm nay, HS là VĐV của các trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước không được tham gia. Quy định mới này đúng với tiêu chí sân chơi phong trào cho HS. Qua đó, tạo sự cạnh tranh công bằng trong quá trình thi đấu cho các em.

 HKPĐ cấp tỉnh sẽ tạo tiền đề như thế nào để ngành giáo dục chuẩn bị cho HKPĐ toàn quốc lần thứ X, năm 2024, cũng như đóng góp cho ngành thể thao tỉnh nhà, thưa ông?

- Trong những năm qua, HKPĐ các cấp đã tạo ra sân chơi lành mạnh cho HS, duy trì phong trào thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học. Qua đó, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho HS. HKPĐ cũng góp phần phát hiện những HS có năng khiếu ở các môn thể thao để bổ sung cho ngành thể thao tỉnh nhà.

Kết quả của HKPĐ tỉnh lần thứ XII là tiền đề, cơ sở để tuyển chọn thành lập các đội tuyển tham gia HKPĐ khu vực và toàn quốc trong thời gian tới. Ngay khi HKPĐ tỉnh kết thúc, ngành giáo dục sẽ phối hợp với sở ngành liên quan, tiến hành công tác huấn luyện, sẵn sàng cho HKPĐ toàn quốc lần thứ X.

 Xin cảm ơn ông!

HỒNG PHÚC (Thực hiện)