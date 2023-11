Khai mạc Giải Golf Tuần lễ du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Video clip:

Sáng 19/11, tại Sân golf The Bluffs Ho Tram (huyện Xuyên Mộc), Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp với Sở Du lịch tổ chức Giải Golf Tuần lễ du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 - Let’s Go!! Ba Ria - Vung Tau Golf Tournament năm 2023.

Golfer thi đấu tại giải.

Tham dự giải có 108 golfer được chia làm 3 bảng đấu: bảng A (HDC từ 0-13), bảng B (HDC từ 14-20) và bảng C (HDC từ 21 trở lên). Giải đấu được diễn ra theo thể thức Stroke-Play (đấu gậy) một vòng 18 hố, tính điểm Best Net các bảng, người có số gậy tốt nhất sẽ dành Best Gross.

Kết thúc giải, golfer Nguyễn Thái Nhật đã xuất sắc giành vị trí Best Gross.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC