Hồ Văn Cường đồng ý gia nhập Công an Hà Nội

Hồ Văn Cường vừa bất ngờ đồng ý gia nhập CLB Công an Hà Nội dù trước đó anh đã quyết định sẽ ở lại Sông Lam Nghệ An. Theo đó, CLB Công an Hà Nội đã hỏi mượn Hồ Văn Cường từ Sông Lam Nghệ An. Ban đầu, Sông An Nghệ An đồng ý cho Văn Cường ra đi, nhưng chính bản thân cầu thủ này muốn ở lại thành Vinh.

Hồ Văn Cường quyết định gia nhập Công an Hà Nội.

Tuy nhiên, sau khi được đại diện CLB Công an Hà Nội tiếp cận và thuyết phục, Văn Cường đã thay đổi ý định. Ngôi sao của U23 Việt Nam vì thế sẽ thi đấu ở V-League 2023/2024 trong màu áo của đội bóng ngành công an.

VIẾT THÀNH