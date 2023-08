GIẢI VÔ ĐỊCH U15 QUỐC GIA - CÚP ACECOOK 2023: U15 Bà Ria-Vũng Tàu thắng PVF-CAND 2-1

Ngay sau lễ khai mạc vòng chung kết (VCK) Giải vô địch U15 Quốc gia - Cúp Acecook 2023 vào chiều 10/8, tại SVĐ Bà Rịa, đội chủ nhà Bà Rịa-Vũng Tàu đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1 trước U15 PVF-CAND.

Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia – Cúp Acecook 2023 có sự tham dự của 12 đội bóng gồm: Hà Nội, PVF-CAND, Viettel, PVF, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hoà, Phù Đổng và Tây Ninh. 12 đội chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn 3 đội xếp thứ Nhất, 3 đội xếp thứ Nhì và 2 đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết.

Ban tổ chức trao hoa cho trọng tài và cầu thủ tại lễ khai mạc.

Chủ nhà Bà Rịa-Vũng Tàu nằm ở bảng A, chung bảng với SHB Đà Nẵng, PVF-CAND và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu giữa Bà Rịa-Vũng Tàu và PVF-CAND đã diễn ra hấp dẫn và gay cấn. Với lợi thế từ sự ủng hộ của khán giả sân nhà cùng với dàn cầu thủ nhí được đào tạo bài bản, sở hữu nền tảng thể lực tốt, U15 Bà Rịa -Vũng Tàu đã tạo ra bất ngờ lớn khi giành chiến thắng 2-1 trước PVF-CAND, vốn là đội bóng có danh tiếng, cơ sở vật chất tốt bậc nhất tại Việt Nam.

Trong khi đó, đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chứng minh rằng họ là đối thủ với nhiều ẩn số. Ngay tại trận đấu mở màn diễn ra lúc 14 giờ trước U15 SHB Đà Nẵng, với phong độ ấn tượng, tinh thần tự tin sau vòng loại, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chủ động dâng cao đội hình kiểm soát thế trận và có những pha tấn công nguy hiểm. Các cầu thủ nhí miền Trung rắn rỏi, thi đấu lì lợm và tuân thủ tốt chiến thuật của ban huấn luyện đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng.

Các cầu thủ U15 Bà Rịa-Vũng Tàu (áo trắng) xuất sắc giành chiến thắng 2-1 trước PVF-CAND.

Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của các đội mạnh như: PVF, Phù Đổng, Viettel và Hoàng Anh Gia Lai. Đây được xem là bảng đấu hấp dẫn và khó đoán của giải đấu năm nay. Phù Đổng sẽ gặp nhiều thử thách, khó khăn khi đội bóng này vẫn còn non trẻ. Tuy nhiên, họ vẫn cho thấy sự tiến bộ vượt bậc thời gian qua.

PVF tới giải đấu với tham vọng lớn hướng đến chiếc cúp vô địch. Họ giành 25 điểm ở vòng loại và xếp trên cả đội bóng truyền thống Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai cũng thể hiện sự vượt trội tại vòng loại.

Các cầu thủ U15 Bà Rịa-Vũng Tàu (áo trắng) ăn mừng sau bàn thắng.

Xét mặt bằng chung, ở bảng đấu này, chỉ cần một trận đấu chơi không như ý, các đội bóng có thể phải trả giá bằng chính tấm vé đi tiếp của mình.

Bảng C chứng kiến Hà Nội gặp nhiều đội bóng mạnh như Sông Lam Nghệ An, Tây Ninh, Khánh Hoà. Ưu thế ở bảng đấu này sẽ dành cho Hà Nội và Sông Lam Nghệ An. Đội bóng Thủ đô ghi đến 34 bàn thắng dù chỉ thi đấu đúng 8 trận vòng loại. Đây là số bàn thắng lớn nhất mà một đội bóng ghi được ở vòng loại. Các cầu thủ Hà Nội hứa hẹn sẽ mang đến giải lối chơi tấn công đầy màu sắc, đúng với truyền thống của mình.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An chính là hàng công mạnh thứ 2 tại vòng loại với 33 bàn sau 10 trận. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ vẫn có sai sót và họ để thua đến 2 trận.

Cầu thủ U15 Bà Rịa-Vũng Tàu (áo trắng) và PVF-CAND trong một pha tranh chấp bóng.

Cả 2 đội bóng trên đều được đánh giá cao tại bảng C nhưng họ không được phép chủ quan. Bởi, Tây Ninh và Khánh Hoà là 2 địa phương có chất lượng đào tạo trẻ tốt. Họ sẵn sàng gây khó khăn lớn cho các ứng viên vô địch. Thực tế, các giải đấu trẻ luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ.

Trong những năm gần đây, không phải khi nào các trung tâm có truyền thống đào tạo trẻ tốt cũng có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Chính vì vậy, người hâm mộ hoàn toàn có thể hy vọng vào vòng chung kết giải vô địch U15 Quốc gia với nhiều diễn biến hấp dẫn.

Vòng chung kết sẽ diễn ra đến ngày 28/8.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC