Sáng 9/8, tại huyện Châu Đức, BTC giải Taekwondo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng năm 2023 họp bàn về công tác chuẩn bị cho giải trong thời gian tới. Tham dự có lãnh đạo huyện Châu Đức, Sở VH-TT, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, đơn vị liên quan.

Giải đấu nhằm tạo điều kiện để các VĐV được thi đấu, giao lưu, học tập và duy trì phát triển môn Taekwondo trên địa bàn tỉnh.

Năm nay, huyện Châu Đức là đơn vị đăng cai tổ chức giải Taekwondo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở rộng năm 2023. Do đó, theo yêu cầu của BTC, huyện đã, đang thực hiện công tác truyên truyền về giải đấu trên các nền tảng xã hội. Đồng thời sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng, kiểm tra hệ thống âm thanh, sân bãi nhà thi đấu phục vụ giải đấu... Bên cạnh đó, huyện cũng lên phương án bảo đảm an ninh, phối hợp với lực lượng công an, y tế địa phương và lực lượng khác để sẵn sàng hỗ trợ cho giải đấu.

Theo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, giải dự kiến diễn ra từ ngày 18-20/8, tại Trung tâm VH-TT-TT huyện Châu Đức, với 16 đoàn tham gia, trong đó có 22 HLV và 125 VĐV nam nữ. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 9 đội tham gia và 6 đội đến từ An Giang, Đồng Nai, Bình Thuận, TP.HCM, Cần Thơ…

VĐV sẽ tranh tài ở các nội dung gồm: đối kháng cá nhân; đối kháng đồng đội; quyền cá nhân nam, nữ; quyền đôi nam nữ, với tổng số 26 bộ huy chương.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC