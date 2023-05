Ông Phạm Văn Hiến được bầu làm Chủ tịch Hội Golf tỉnh

Ngày 28/5, tại TP.Vũng Tàu đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Golf tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu ra 25 Ủy viên BCH. Đại hội đã bầu ông Phạm Văn Hiến làm Chủ tịch; ông Nguyễn Văn Huynh làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Golf tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT, Hội Golf Việt Nam tham dự Đại hội.

Hiện nay, Hội Golf tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có khoảng 600 hội viên, số lượng chỉ đứng sau hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Hàng năm, Hội tổ chức nhiều giải đấu, trong đó nổi bật là giải Fair ways to life và Giải Golf "Vì an sinh xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” tại sân golf The Bluff Hồ Tràm.

Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT tặng lẵng hoa của UBND tỉnh chúc mừng Đại hội.

Hội Golf tỉnh cũng đã làm tốt công tác đào tạo golfer, trong đó, thành viên Ngô Bảo Nghi của Hội đã giành huy chương Bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9, năm 2022.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Golf tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 phát biểu khai mạc Đại hội.

Không chỉ kết nối những người yêu bộ môn golf trên địa bàn tỉnh, Hội Golf tỉnh cũng đã làm tốt công tác từ thiện, xã hội với số tiền hàng chục tỷ đồng trong 3 nhiệm kỳ đã qua.

Ban Chấp hành Hội Golf tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 25 người vào Ban Chấp hành Hội Golf tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Phạm Văn Hiến được bầu làm Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Văn Huynh làm Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký.

Tin, ảnh: PHÚ XUÂN