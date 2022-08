Man City với cú đúp bàn thắng của tân binh chất lượng cao Erling Haaland đã vượt qua đối thủ khó chịu là West Ham ở ngày ra quân. Trong khi đó, Man United và Liverpool gây thất vọng lớn.

Haaland từng bước tỏa sáng ở Man City.

Man City khởi đầu khó nhọc, Tottenham lên đỉnh bảng

Man City phải làm khách trước West Ham chính là trận cầu đáng chú ý nhất của vòng 1 Ngoại hạng Anh 2022/23. Ở 5 lần gặp nhau trước đó, đôi bên hòa 3 trận và Man City chỉ thắng cách biệt đối thủ có 1 bàn ở 2 trận còn lại.

Quả thật, West Ham đã gây ra nhiều khó khăn cho Man xanh nhưng với đẳng cấp và đặc biệt là màn tỏa sáng như mơ của Erling Haaland, đội bóng này có thắng lợi 2-0. Trong lịch sử của nửa xanh thành Manchester, chỉ có huyền thoại Sergio Aguero ghi được cú đúp trong ngày ra mắt Ngoại Hạng Anh vào tháng 9/2011. Rõ ràng, Haaland từng bước vượt qua những lời chỉ trích và áp lực sau khi chơi chưa được như ý ở loạt trận giao hữu trước đó. Với sự thấu hiểu giữa Haaland và các vệ tinh xung quanh tốt hơn, Man City hoàn toàn tự tin trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

Tottenham “hứa hẹn” sẽ là đối thủ đáng gờm sau khi ngược dòng đánh bại Southampton đến 4-1 ở ngày mở màn. Tình huống họ để cho Ward-Prowse ghi bàn không phải là thước đo để đánh giá hàng thủ Tottenham. Đó là khoảnh khắc xuất thần của thủ quân Soutthampton. Thời gian sau đó chứng kiến Tottenham áp đảo hoàn toàn Southampton còn hàng phòng ngự cũng khiến các chân sút đối phương hầu như không mấy khi tiếp cận được cầu môn Hugo Lloris.

Bên cạnh đó, Arsenal cũng có ngày ra quân ấn tượng khi đánh bại chủ nhà Crystal Palace 2-0. Lối chơi của CLB này càng hoàn thiện và nhanh hơn khi có sự bổ sung thêm Zinchenko và Gabriel Jesus. Bây giờ, người ta chờ đợi xem liệu dàn Pháo thủ trẻ của Mikel Arteta sẽ duy trì được độ hưng phấn và khát khao trong bao lâu.

Nếu họ có thể tiếp tục chơi thăng hoa như thế, các đối thủ sẽ phải dè chừng Arsenal. Tương tự như vậy là Chelsea - CLB đã rất vất vả khi chỉ có thắng lợi 1-0 trước Everton. Mọi thứ vẫn còn ngổn ngang với Chelsea sau khi đổi chủ và có mùa Hè mua sắm không ưng ý. Trường hợp không có sự bổ sung, Chelsea có lẽ chỉ có thể đặt mục tiêu vào top 4.

Thất vọng Man United và Liverpool

Trong nhóm Big Six, có Man United và Liverpool là không giành được thắng lợi. Nhưng thất vọng nhất có lẽ là Man United. Họ có một mùa Hè giao hữu chất lượng nhưng rõ ràng, việc “đá thật” khác hoàn toàn so với những trận đấu “vô thưởng, vô phạt”. Trước một Brighton đã mất đi Bissouma và Cucurella ở Hè 2022, Man United hầu như chẳng chiếm được lợi thế nào khi tiếp CLB này ở Old Trafford. Thêm một lần nữa, hàng thủ lại trở thành “điểm tối” của Man United khi họ dễ dàng để Brighton dồn ép và ghi bàn.

Những cầu thủ như Dalot, McTominay hay Fred, Rashford cho thấy họ không xứng đáng đứng trong hàng ngũ Man United. Trong khi đó, fan ghi nhận có sự tích cực từ các tân binh như Eriksen, Lisandro Martinez cũng như Ronaldo. Đáng chú ý, theo OptaJoe, Erik Ten Hag vừa trở thành HLV đầu tiên của Man United thua trận đầu tiên cầm quân ở Premier League kể từ trường hợp cách đây 8 năm của Louis Van Gaal khi đội bóng này thua Swansea City 1-2 vào tháng 8/2014. Rõ ràng, cả Ten Hag và các học trò cần phải sớm trở lại.

Còn Liverpool, họ có 90 phút thực sự “ác mộng” trước tân binh Fulham. Chẳng ai ngờ nhà Á quân Ngoại hạng Anh 2021/22 lại thi đấu chật vật như thế. Cứ mỗi đợt liên bóng của Fulham, hàng thủ Liverpool lại để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác. Ngay như trung vệ đẳng cấp như Van Dijk cũng mắc sai lầm khiến đội nhà phải chịu quả 11m không đáng có.

Tin vui cho Liverpool là tân binh Darwin Nunez đã hòa nhập nhanh và đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo để đội nhà có trận hòa 2-2 quý giá. Nhưng các fan hoàn toàn có thể tin rằng, trận hòa kia chỉ là “tai nạn” mà thôi và Liverpool hoàn toàn có thể nhanh chóng trở lại “đường ray” ngay ở vòng 2.

Sau vòng 1, cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh đã bắt đầu nóng lên khi Erling Haaland (Man City), Pascal Gross (Brighton) và Mitrovic (Fulham) tạm vượt lên với 2 bàn thắng. Trong khi đó, tân binh đắt giá Darwin Nunez (Liverpool) mới có 1 bàn, Garbiel Jesus (Arsenal) hay Cristiano Ronaldo (Man United) hay cặp Harry Kane & Son Heung-min (Tottenham)... chưa tỏa sáng như kỳ vọng. Dự đoán ở những vòng đấu tới, khi các chân sút hàng đầu “nóng máy”, cuộc chiến sẽ khốc liệt hơn nữa.

DUY HỒNG